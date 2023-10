Jan Bolscher

Dinsdag 3 oktober 2023 15:22 - Laatste update: 15:32

Daniel Ricciardo is naar verluidt nog niet fit genoeg verklaard om aankomend weekend in Qatar weer achter het stuur te stappen. Liam Lawson zou opnieuw zijn vervanger zijn.

Ricciardo maakte eerder dit seizoen in Hongarije zijn rentree als Formule 1-coureur bij AlphaTauri, ter vervanging van de ontslagen Nyck de Vries. De 34-jarige Australiër liep in Zandvoort echter een breuk in zijn middenhandsbeentje op bij een crash in de tweede vrije training, waardoor hij nu alweer enige tijd aan de kant staat. Liam Lawson neemt momenteel de honneurs waar. Ondanks dat de jonge Nieuw-Zeelander grote indruk maakt, hoeft Ricciardo niet te vrezen voor zijn zitje. Zowel hij als teammaat Yuki Tsunoda zijn inmiddels bevestigd voor 2024.

Comeback uitgesteld

De coureur uit Perth liet afgelopen week al weten begin deze week een simulatortest te zullen verrijden, en op basis daarvan een beslissing te nemen. "Ik wil absoluut rijden in... laten we zeggen de komende paar weken. Dat is het plan. Begin volgende week zou ik meer moeten weten", klonk het onder andere. Teambaas Christin Horner liet eerder al weten het onwaarschijnlijk te achten dat Ricciardo in Qatar weer in de AlphaTauri zou zitten. Verschillende media melden nu dat ze hebben begrepen dat Ricciardo zijn rentree heeft uitgesteld tot Texas, en dat Lawson ook aankomend weekend de honneurs waar zal nemen.