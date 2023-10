Jan Bolscher

Dinsdag 3 oktober 2023 11:09

Max Verstappen is volgens Mark Gallagher hard op weg om de eerste Formule 1-coureur te worden die tijdens zijn carrière op het hoogste niveau meer dan een miljard dollar aan inkomsten bij elkaar weet te rijden.

Verstappen is momenteel de grote man binnen de Formule 1. De 26-jarige Nederlander staat aan de vooravond van zijn derde achtereenvolgende wereldkampioenschap en verbreekt record na record. Het is dan ook niet meer dan logisch dat de Limburger momenteel de best betaalde coureur op de grid is. Naar schattig verdient hij ruim 47 miljoen euro per seizoen aan salaris in dienst van Red Bull Racing, en daar komen nog tal van inkomsten uit samenwerkingen en sponsoringen bij op.

Honderden miljoenen aan inkomen

"Max Verstappen wordt mogelijk de eerste miljardair Formule 1-coureur, afgaande op zijn inkomsten gedurende zijn carrière", vertelt Gallagher in de PGP Racing podcast. "De reden dat ik dat zeg, is omdat je niet heel lang voor een rekenmachine hoeft te gaan zitten om daar achter te komen, omdat hij al sinds zijn zeventiende in de Formule 1 rijdt. Zelfs als je een enigszins bescheiden traject op zijn salaris loslaat, verdient hij al ruim in de negen cijfers: honderden miljoenen aan inkomsten tijdens zijn carrière tot nu toe. En hij heeft potentieel nog een hele lange weg te gaan."

Een klasse apart

De voormalig topman van Jordan Grand Prix en Cosworth vervolgt: "Dat is één van de interessante dingen aan dat Max vaak zegt dat hij wellicht niet zo lang blijft hangen: hij hoeft dat zeker niet te doen om serieus geld te gaan verdienen. Hij heeft al serieus geld verdiend, en hij zal serieus geld gaan verdienen tijdens zijn contract tot eind 2028. De deals die hij heeft zijn niet astronomisch. Het zijn geen Nike-deals zoals in de NBA, maar ze zijn nog steeds significant. Als je ze bij elkaar optelt: anderhalf miljoen hier, twee miljoen daar, en dat komt bovenop je salaris. Je kunt zien dat hij een punt heeft bereikt waarop... Ik bedoel, het is niet gek dat hij zo relaxed lijkt over alles in zijn leven. Hij is letterlijk een klasse apart."