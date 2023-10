Spreekt Sainz uit dat hij bij Ferrari wil blijven? Gesprekken volgen komende winter

Jordy Stuivenberg

Dinsdag 3 oktober 2023 20:17

Carlos Sainz zal op z’n minst tot de winter moeten wachten voor hij meer weet over zijn toekomst bij Ferrari. De Spanjaard wordt ook genoemd bij Audi, dat in 2026 in de Formule 1 stapt.

Sainz zat eerder dit seizoen nog op de schopstoel en Ferrari zou zelfs verkennende gesprekken hebben gevoerd met Lewis Hamilton om hem op te volgen. De afgelopen weken heeft de Ferrari-rijder het heilige vuur weer helemaal gevonden en in Singapore wist hij zelfs als eerste rijder buiten Red Bull een Grand Prix te winnen. Dat zorgt ervoor dat hij behoorlijk ontspannen de bestuurskamer in kan wandelen.

“Als je op sportief gebied goed presteert, is het natuurlijk altijd makkelijker om te onderhandelen”, liet Sainz weten bij een sponsorevenement in Madrid. “Maar ik denk niet dat de laatste paar races ervoor hebben gezorgd dat Ferrari anders naar mij kijkt, of andersom. We weten allebei wat we in onze mars hebben en mijn intenties veranderen niet door de overwinning in Singapore.

“Ik hoop dat we beslissingen over de toekomst kunnen nemen in de winter. Je weet wat mijn prioriteiten zijn voor de korte en lange termijn en ik hoop meer te weten in de winter. Het is niet de vraag of ik wil verlengen, het gaat er puur om dat er tijdens het seizoen geen tijd is om dat te bespreken. We willen ons niet laten afleiden door contractbesprekingen als je in de winter vier maanden de tijd hebt om het daarover te hebben. Het is een kwestie van tijd.”