Natalie Pinkham is van mening dat Sergio Pérez niet hoeft te hopen op hulp van Max Verstappen als het gaat om het behalen van de tweede plaats in het wereldkampioenschap. Volgens de Formule 1-verslaggeefster zit het niet in de aard van de "meedogenloze" Nederlander om zeges weg te geven.

Red Bull Racing is bezig aan het meest dominante seizoen uit de geschiedenis van het team. De formatie uit Milton Keynes wist van de zestien verreden races vijftien keer als eerste over de streep te komen, en besliste afgelopen maand in Japan al het constructeurskampioenschap. Van die vijftien overwinningen was het dertien keer Max Verstappen die als eerste binnenkwam en met een voorsprong van 177 punten aankomende zaterdag in Qatar voor de derde keer op rij wereldkampioen kan worden. Sergio Pérez won slechts twee races en moet zodoende nog vechten om de tweede plaats in het klassement veilig te stellen.

Meedogenloos

Maar ook als de toekomst van de Mexicaan bij Red Bull Racing afhangt van het behalen van die tweede plek, hoeft hij volgens Pinkham niet op hulp van Verstappen te rekenen: "Ik denk dat de hele reden dat Red Bull en Max zo dominant zijn, is omdat er iets meedogenloos in Max en Christan Horner [teambaas] zit", klinkt het in de F1 Nation Podcast. "Het zijn ontzettend competitieve mensen. Ze zijn nauwgezet, grondig, ze hebben een ongekende werkethiek, maar bovenal hebben ze iets meedogenloos. Dat hebben winnaars nodig, het draait niet om sympathie hebben voor wie er tweede wordt. Wat wint Max daarmee?"

Toekomst Pérez

Pedro de La Rosa is het met Pinkham eens, maar vooral omdat de tweede plaats in het kampioenschap volgens de Spanjaard geen enkele waarde heeft voor Pérez of Red Bull Racing. Tom Clarkson denkt daar anders over: "Ik denk dat het voor Sergio ontzettend belangrijk is om tweede te worden. Als hij geen tweede wordt met die RB19, zal het team er niet goed uitzien. Iedere keer als ze aan het eind van het jaar naar de uitslag kijken, zullen ze eraan herinnerd worden hoe Sergio niet geleverd heeft. Ik denk dat dat zijn vertrek bij het team kan versnellen. Ik denk eerlijk gezegd dat zijn toekomst bij het team afhangt van die tweede plek."