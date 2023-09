Jan Bolscher

Dinsdag 26 september 2023 13:38

Het raceweekend in Qatar vormt dit seizoen het decor voor het vierde sprintraceweekend van het jaar, wat betekent dat we met een aangepast schema te maken krijgen. Hoe zat het ook alweer precies?

Sprintraces werden voor het eerst in 2021 geïntroduceerd in de Formule 1, maar sindsdien is het format verschillende keren aangepast. Zo kreeg in eerste instantie alleen de top drie punten uitgedeeld. De winnaar van de sprint mocht drie punten bijschrijven, de nummer drie verdiende één punt. Ook vormde de uitslag van de sprintrace de startopstelling voor de Grand Prix. Dit zorgde voor de nodige kritiek. In de praktijk bleek dat in combinatie met het schamele aantal punten dat was te verdienen, coureurs vooral gefocust waren op het halen van de finish zonder schade, zodat dit geen invloed zou hebben op de hoofdrace van zondag.

Nieuwe opzet

Dit seizoen is het daarom zo dat de winnaar van de sprintrace acht punten krijgt, de nummer twee zeven punten en dat gaat zo door tot één punt voor de nummer acht. Daarnaast wordt er nu op vrijdag één vrije training verreden, waarna er wordt gekwalificeerd voor de Grand Prix van zondag. De zaterdag staat volledig in het teken van de sprint, dat nu een opzichzelfstaand evenement is geworden. De race over 100 kilometer heeft namelijk haar eigen kwalificatie: de Sprint Shootout.

Puntenverdeling Formule 1-sprintraces 2023

Eerste plaats: acht WK-punten

Tweede plaats: zeven WK-punten

Derde plaats: zes WK-punten

Vierde plaats: vijf WK-punten

Vijfde plaats: vier WK-punten

Zesde plaats: drie WK-punten *

Zevende plaats: twee WK-punten

Achtste plaats: één WK-punt

* Max Verstappen heeft aan drie WK-punten genoeg om het wereldkampioenschap te beslissen. Als hij in Qatar als zesde of hoger finisht in de sprint, is hij drievoudig wereldkampioen.

Sprint Shootout

Deze Sprint Shootout wijkt af van de reguliere kwalificatie, al zijn er ook overeenkomsten. De sessie wordt afgewerkt aan de hand van een Q1, Q2 en Q3. Deze sessies zijn echter korter dan de sessies tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix. Q1 duurt 12 in plaats van 18 minuten, Q2 duurt 10 in plaats van 15 minuten en Q3 duurt 8 in plaats van 12 minuten. In Q1 en Q2 moeten coureurs verplicht op een nieuwe set mediums rijden. In Q3 moet de zachte band verplicht onder de bolides worden geschroefd, maar dit hoeft geen nieuwe set te zijn.

Tijdschema raceweekend Qatar (Nederlandse tijd)

Vrijdag 6 oktober

15:30 uur: eerste vrije training

19:00 uur: kwalificatie Grand Prix

Zaterdag 7 oktober

15:00 uur: Sprint Shootout

19:30 uur: Sprint

Zondag 8 oktober

19:00 uur: Grand Prix van Qatar

Resterende sprintraceweekenden

Grand Prix van Qatar, Lusail International Circuit: 6 t/m 8 oktober

Grand Prix van de Verenigde Staten, Circuit of the Americas: 20 t/m 22 oktober

Grand Prix van Brazilië, São Paulo: 3 t/m 5 november