Dit is hoeveel miljoenen teams mislopen bij deelname van Andretti

Jordy Stuivenberg

Dinsdag 3 oktober 2023 18:01 - Laatste update: 18:03

Andretti heeft goedkeuring gekregen van de FIA om als elfde team in de Formule 1 te starten. Het is nu aan Formula One Management om de inschrijving definitief te maken, maar dat gaat de overige tien teams veel geld kosten, zo blijkt.

Andretti maakt niet alleen maar vrienden in de paddock, getuige het feit dat veel teams tegen de intrede van de Amerikanen zijn óf waren. Daar heeft de FIA natuurlijk geen boodschap aan: zij toetsen alleen of Andretti (of andere partijen) voldoen aan de eisen die vanuit het autosportorgaan worden gesteld. Het is dan aan Formula One Management om commerciële afspraken te maken, bijvoorbeeld over de verdeling van het prijzengeld.

Dat blijkt een van de heetste hangijzers in de gesprekken die de komende weken en maanden gevoerd moeten worden. Volgens Sky F1-expert gaat het immers om behoorlijke bedragen, zo ving hij op in de wandelgangen. Een anonieme teambaas deed hem precies uit de doeken wat het naar verwachting gaat kosten als Andretti straks op de startopstelling staat en dus meedeelt in de prijzenpot.

“Ik zie ze graag terug op de grid. Meer auto’s is goed voor de Formule 1 en voor jonge rijders”, zo reageert hij op X. “Ik heb me door een teambaas laten vertellen dat de bestaande tien teams een verlies maken van 11 miljoen dollar als de taart in elf stukken verdeeld moet worden. Als Andretti het inschrijfgeld van 600 miljoen dollar wil betalen ter compensatie, dan is dat voor vijf jaar afgedekt.”