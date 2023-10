Remy Ramjiawan

Maandag 2 oktober 2023 18:11 - Laatste update: 18:13

Bandenleverancier Pirelli onthult dat het de ontwikkeling van de C2-band voor volgend jaar zal gaan staken. Het prototype werd nog tijdens het Grand Prix-weekend van Japan getest, maar Mario Isola laat bij Motorsport.com weten dat er niet een echte verbetering te bespeuren was in het nieuwe rubber.

Het Italiaanse bandenmerk heeft in het prototype van volgend jaar een aantal kleine wijzigingen doorgevoerd, om een aantal klachten van de coureurs en de teams weg te werken. Het doel van de nieuwe C2 was om een band af te leveren die iets dichter bij de C3 zou liggen, dan bij de C1, wat nu het geval is. Daarmee wilde het bandenmerk een gelijkmatige tussenstap creëren, maar dat blijkt dus niet te zijn gelukt. Daardoor is het nu vrijwel zeker dat Pirelli voor volgend jaar vasthoudt aan het huidige rubber.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: GP van Mexico wil met 'Racespect'-campagne stokje steken voor eventuele spreekkoren

Prestatiewinst niet hoog genoeg

"Als ik naar de data kijk en ook naar de evolutie van het circuit, denk ik dat het prototype niet de grip heeft waar we naar op zoek waren. Daarom blijven we volgend jaar waarschijnlijk met de huidige C2 rijden. Zonder een duidelijk resultaat, een duidelijke stap in grip, is er geen reden om te veranderen en een nieuwe compound te introduceren als we de huidige C2 hebben die goed werkt", zo legt Isola uit.

Nieuwe C4 in Mexico

Toch gaat het testen met nieuwe compounds gewoon door. Tijdens het raceweekend in Mexico komt het Italiaanse merk met een verbeterde C4. "We willen de C4 in Mexico testen met hetzelfde systeem, dus geen speciale VT2 voor ons, maar gewoon twee sets prototypes [voor de coureurs red.]. Het doel is niet om de C4 [compound] te verplaatsen, want de positie is goed. Maar de C4 vertoonde nogal wat korreligheid tijdens het seizoen", aldus Isola.