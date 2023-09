Jan Bolscher

Vrijdag 29 september 2023 13:24

Als het team van Mercedes het gat naar Red Bull Racing gedicht wil hebben in 2024, heeft de Duitse renstal "de beste zes ontwikkelingsmaanden ooit" nodig. Die mening houdt Lewis Hamilton erop na.

Mercedes lijkt de weg naar boven voorzichtig weer te zijn ingeslagen, nadat in 2022 de plank behoorlijk werd misgeslagen met het roemruchtige 'zero sidepod concept.' De performance van de Duitse grootmacht is echter nog wisselvallig. Het team van Lewis Hamilton en George Russell staat inmiddels tweede in het constructeurskampioenschap, maar in Japan moest het team toch weer haar meerdere erkennen in Ferrari en McLaren - Red Bull Racing daargelaten uiteraard.

Beste zes maanden ooit

In de kwalificatie op Suzuka bedroeg het gat tussen de pole-tijd van Verstappen en de snelste ronde van Hamilton ruim een seconde, waarvan zeven tienden in de eerste sector werden verloren. Volgens de zevenvoudig wereldkampioen heeft het daarom geen zin te ontkennen dat de achterstand gigantisch is: "Ik heb geen idee waar deze auto volgend jaar zal staan, maar we staan heel, heel ver achter", klinkt het tegenover Sky Sports. "Om dat gat te dichten en écht op de deur te kloppen, moeten we hopen dat de komende zes maanden qua ontwikkeling de beste zes maanden worden die we ooit hebben gehad."

Het bewijs is daar

De zevenvoudig wereldkampioen vervolgt: "Het bewijs [dat het mogelijk is] is daar, kijkend naar McLaren. We kunnen niet negeren wat zij hebben gedaan en moeten die richting inslaan. Ik geloof er heilig in dat mijn team dat kan, en we zijn altijd goed geweest in downforce op de auto zetten. Alleen met de manier waarop onze auto momenteel werkt, werkt downforce toevoegen niet. Dat maakt het stuiteren alleen maar erger."