Het Mercedes Formule 1-team heeft laten weten dat er nog meer upgrades in de pijplijn zitten voor de W14-bolide. Niet alleen om de tweede positie in het constructeurskampioenschap te verdedigen, maar ook om meer te leren voor de W15 van volgend seizoen.

De Zilverpijlen wonnen acht wereldtitels op rij van 2014 tot en met 2021. Nieuwe technische reglementen werden in 2022 geïntroduceerd en sindsdien is het niet Mercedes, maar Red Bull Racing dat domineert in de koningsklasse van de autosport. De renstal van Lewis Hamilton en George Russell lijkt deze technische reglementen nog niet helemaal onder de knie te hebben. Sinds 2022 hebben ze met Russell in São Paulo nog maar één Grand Prix weten te winnen. Red Bull lijkt dankzij haar haast onverslaanbare RB19 een nog grotere voorsprong op de rest van het veld te hebben. Mercedes hoopt in 2024 de energiedrankfabrikant aan te kunnen met de W15.

Fundamentele ontwikkelingen tijdens winterstop

"Deze beslissing is nooit zo zwart-wit als het lijkt," vertelde Mercedes-strateeg Rosie Wait over of het het waard is de huidige auto verder te ontwikkelen of dat de volledige focus hoort te liggen op die van volgend seizoen. "Hoewel we de winter moeten gebruiken om meer fundamentele ontwikkelingen te maken voor de W15, zijn er toch genoeg dingen die we met de huidige auto kunnen doen om het én sneller te maken én om de ontwikkeling van het leren en begrijpen van de auto van volgend jaar te bevorderen. Dat is wat we al deden en zullen blijven doen. Oftewel, de nieuwe onderdelen die we naar het circuit brengen, doen beiden."

Upgrades in pijplijn

"Hopelijk zorgen ze voor betere prestaties en maken ze de huidige auto sneller, maar ze zijn specifiek gericht op gebieden waar we meer over moeten begrijpen," vervolgde Wait. "De dingen die we leren van het testen ervan dit jaar, wordt direct meegenomen in de ontwikkeling van de W15. Daarbij mogen we ook niet het feit uit het oog verliezen dat we in een spannende strijd met Ferrari liggen om P2 en die positie in het kampioenschap is erg belangrijk voor ons allemaal. Dus we hebben upgrades in de pijplijn liggen en we zullen die nog steeds op de auto blijven aanbrengen."