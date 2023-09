Brian Van Hinthum

Woensdag 27 september 2023 12:02 - Laatste update: 12:38

Het afgelopen weekend leken de spanningen bij het team van Mercedes wat te stijgen. Lewis Hamilton en George Russell hadden een intens gevecht op het circuit van Suzuka, al liep het allemaal net goed af. Peter Windsor zag hoe de spanningen stegen en doet een opmerkelijke claim over Hamilton.

Het ging allemaal maar net goed tijdens de Grand Prix van Japan voor het team van Mercedes. Russell en Hamilton kwamen elkaar meermaals tegen op de baan, om daar het gevecht voor positie aan te gaan. Uiteindelijk besloot men om Hamilton de gelegenheid te geven om erlangs te gaan. Dat leek echter wel wat lang te duren, waardoor Russell met zijn mindere banden in de problemen kwam met Carlos Sainz. Na afloop liet het tweetal zich dan ook kritisch uit over de beslissingen en ook op de boardradio klonk onvrede.

Hommeles Mercedes

Het viel op bij voormalig teammanager Windsor. Op zijn YouTube-kanaal neemt hij de situatie onder de loep. "Je kunt wel zeggen dat er zeker wat bitterheid bestaat tussen die twee. Dat is niet goed. Stel je eens voor dat Mercedes een kampioenschapswaardige auto had gehad en dat ze om overwinningen zouden rijden. Stel je voor hoe het dan zou zijn tussen Lewis en George. Het goede ding is dat het om de wat mindere plekken gaat. Maar als ze volgend jaar ineens wel om de serieuze plekken meedoen, hoe ga je het dan managen tussen Hamilton en Russell?", vraagt Windsor zich af.

De jaren voor Russell kon het team van Mercedes altijd teren op de zekerheid van Valtteri Bottas. Hamilton en de Fin onderhielden een optimale relatie en er heerste nooit stress over potentiële vuurtjes. Windsor denkt dat Hamilton liever Bottas had behouden. "Lewis wilde Valtteri altijd houden. Niet alleen omdat hij gek was op Valtteri, maar ook omdat het voor de juiste balans binnen het team zorgde. Dat kon hij voelen. Het was hetzelfde als Max Verstappen en Sergio Pérez nu. Dat kwam tijdens de Grand Prix van Japan duidelijk naar voren."