Jan Bolscher

Dinsdag 26 september 2023 16:34

In Las Vegas is afgelopen zaterdag een bouwvakker om het leven gekomen tijdens voorbereidende werkzaamheden voor het aanstaande Formule 1-weekend in november, als gevolg van een "grote snijwond in zijn nek." Dat melden verschillende Amerikaanse media.

De Las Vegas Metropolitan Police Department werd zaterdagochtend rond 11:30 uur lokale tijd opgeroepen bij de Fountains of Bellagio - een waterkunstwerk in een bassin voor hotel Belaggio - omdat er een man gewond was geraakt tijdens werkzaamheden rondom het aanstaande Formule 1-weekend. De man, wiens leeftijd niet naar buiten is gebracht, werd per ambulance naar een nabij gelegen ziekenhuis gebracht, maar niet veel later helaas dood verklaard. Dat meldt ABC News. De doodsoorzaak is een "grote snijwond in zijn nek", verdere details over het tragische voorval zijn nog niet naar buiten gebracht.

Artikel gaat verder onder video

Publiciteit rondom Grand Prix van Las Vegas

De Grand Prix van Las Vegas wordt op zondag 19 november verreden, maar het evenement komt nu al regelmatig in de publiciteit. Dit deels vanwege het hoge spektakelgehalte rondom de race in de gokstad, maar ook vanwege minder positieve onderwerpen. Zo zijn inwoners van Las Vegas bang voor een logistieke nachtmerrie tijdens het raceweekend.

Ook werd onlangs naar buiten gebracht dat de paddock in Las Vegas geen paddock zal heten, omdat bewoners hier aanstoot aannamen. Op 1 oktober 2017 opende Stephen Paddock hier namelijk het vuur op een groep van ruim twintigduizend concertgangers tijdens het Havest Festival. Zestig bezoekers kwamen hierbij om het leven, en ruim 870 bezoekers raakten gewond. Het verschrikkelijke incident is de dodelijkste schietpartij door één schutter uit de geschiedenis van de Verenigde Staten.