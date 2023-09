Elena Popova

Maandag 25 september 2023

De 22-jarige Oscar Piastri wist afgelopen weekend in Japan zijn eerste podiumplek in de Formule 1 te behalen. Na een P2 bij de kwalificatie, eindigde hij op zondag op P3 achter zijn teamgenoot Lando Norris. Toch was Piastri niet helemaal tevreden over zijn race.

Na een langzame eerste helft van het seizoen, sloot McLaren vanaf de race in Oostenrijk eindelijk aan bij de top. Met de verbeterde MCL60 kon Piastri laten zien waarom meerdere teams om hem streden voorafgaand aan het seizoen. Op het snelle Suzuka-circuit afgelopen weekend, lukte het hem om voor het eerst het F1-podium op te klimmen. Hoewel de Australiër erg blij was met het behalen van zijn podiumplek, vond hij dat dit niet zijn ‘sterkste’ zondag was.

Leerproces

De McLaren-rookie vertelde dat op het podium staan altijd speciaal zal blijven, ongeacht op welk circuit dat is. Toch is hij niet gewend aan races met zulke hoge bandendegradatie en dat maakte dat zijn weekend niet perfect was. ’’Dit is nog vrij nieuw voor me, natuurlijk. In het junior racen waren er geen races zoals deze’’, legde Piastri uit tijdens de persconferentie. Achteraf gezien zou de Australiër een aantal dingen anders hebben gedaan, maar dat hoort volgens hem gewoon bij het ‘leerproces’. ‘’De enige manier waarop je ervan kunt leren, is door gewoon te racen.’’

Te enthousiast

Als antwoord op de vraag wat hij precies anders zou doen, noemde Piastri de start van de race. ‘’Terugkijkend bevond ik me in de perfecte positie om Senna en Prost na te doen, letterlijk perfect’’, vertelde de McLaren-coureur. ‘’Maar nee, ik zag dat ik een goede start had, werd een beetje te enthousiast met het gaspedaal in het tweede deel van de start, en op dat moment wist ik dat ik niet ver genoeg naast Max zat’’, vervolgde hij. Volgens Piastri was de veiligste optie op dat moment om ‘genoegen te nemen met de derde plaats’.