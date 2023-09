Vincent Bruins

Vrijdag 22 september 2023 21:46

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De Grand Prix van Japan zal dit weekend worden verreden. We hebben al twee vrije trainingen achter de rug. Het komt niet als een grote verrassing dat Max Verstappen sneller was dan wie ook. De Red Bull-coureur laat weten hoe zijn vrijdag op Suzuka verliep. Bij het B-team van de energiedrankfabrikant heeft een engineer meer kunnen vertellen over het herstel van AlphaTauri-coureur Daniel Ricciardo. Ook wordt er teruggeblikt naar de Grand Prix van Singapore. Commentator David Croft laat weten dat een steward een fout omtrent een straf van Verstappen heeft toegegeven. Verder kondigde McLaren een nieuwe reservecoureur aan, en is er meer informatie naar buiten gekomen over het tweede Williams-zitje en de nieuwe Formule 1-teams.

Verstappen tevreden over openingssessies in Japan: "Auto voelde heel goed"

Voor regerend wereldkampioen Max Verstappen is het raceweekend in Japan volgens plan begonnen. De Nederlander was niet alleen in de eerste vrije training de snelste man, tijdens de tweede training wist de Limburger als enige een tijd in de 1:30 te rijden. "Het voelde erg goed vandaag. Vanaf de eerste ronde was de auto plezierig om in te rijden en het lijkt erop dat we een sterke dag hadden tijdens de korte en lange runs", zo blikt de Nederlander bij Verstappen.com terug op een goede sessie. Toch zijn er nog wel punten waaraan gewerkt moet worden, zo wijst Verstappen namelijk naar de slijtage van de banden. "De bandenslijtage is hoog op deze baan dus het zal lastig worden gedurende de race, maar tot zover is het een goed begin van het weekend." Meer lezen? Klik hier!

Terugkeer Ricciardo in Qatar lijkt twijfelachtig na uitspraken engineer

Daniel Ricciardo leek zich op te kunnen maken voor een terugkeer in Qatar, maar het zou zomaar kunnen dat hij langer aan de kant staat. AlphaTauri wil het herstel van zijn gebroken hand niet forceren, zo benadrukt engineer Jonathan Eddolls. "Hij zit nog steeds in de herstelfase. Dat kan nog wel even duren, maar we willen er geen datum aan hangen. Het herstel verloopt goed," zo wordt hij geciteerd door Motorsport.com. "Zowel vanuit ons als vanuit Daniel is er geen haast om hem te snel terug te halen. De slechtste beslissing die we kunnen nemen, is hem te vroeg in de auto te zetten, waardoor hij weer problemen krijgt. De simulator geeft goed weer welke krachten er loskomen in de auto, dus daarna zal de beslissing vooral vanuit hem moeten komen en niet vanuit ons." Meer lezen? Klik hier!

Croft: 'Steward FIA gaf toe dat Verstappen een gridstraf moest krijgen in Singapore'

De kwalificatie op de zaterdag in Singapore leverde dankzij een aantal beslissingen van de FIA veel discussies op, en nu lijkt een steward de fout van de autosportbond toe te geven. Tijdens een teleurstellend weekend voor Max Verstappen en Red Bull Racing ging de Nederlander drie keer in de fout, wat zorgde voor drie onderzoeken van de wedstrijdleiding. Het incident waarbij hij Logan Sargeant zou hebben opgehouden, werd niet bestraft, maar voor het ophouden van Yuki Tsunoda bij bocht 3 en de andere coureurs bij de uitgang van de pitstraat kreeg hij wel twee waarschuwingen, omdat Red Bull niet goed genoeg gecommuniceerd had wat de situatie was. Veel coureurs en teams waren echter verrast over de uitspraak van de FIA. Tijdens de uitzending van de tweede vrije training in Japan liet Sky Sports F1-commentator David Croft weten dat een steward van de FIA heeft toegegeven dat ze in de fout zijn gegaan. Meer lezen? Klik hier!

Dit is de verrassende nieuwe reservecoureur van McLaren vanaf 2024

Ryō Hirakawa werd vroeg op de vrijdagochtend aangekondigd als de nieuwe reservecoureur van McLaren. Het komt wel even als een verrassing, aangezien hij nooit eerder in aanraking is geweest met de Formule 1. De 29-jarige Japanner, die al wel een superlicentie bezit, zal vanaf 2024 het team uit Woking helpen in de simulator in het McLaren Technology Centre (MTC) en zal testen met de MCL35M-bolide van 2021. Hij blijft ook nog actief als fabriekscoureur van Toyota in het FIA World Endurance Championship. "Ik ben verheugd om het McLaren Formule 1-team te vergezellen als reservecoureur. Het is een gaaf vooruitzicht om met zo'n gerespecteerd team te mogen werken en ik ben Zak [Brown] en Andrea [Stella] dankbaar voor de kans. Ik heb het team al ontmoet en de simulator in het MTC kunnen ervaren, waardoor ik meteen van start kon gaan. Ik ben nu volledig voorbereid en gefocust op de rest van 2023." Meer lezen? Klik hier!

'Vowles wijst plan van Wolff af om Schumacher bij Williams te laten rijden'

Logan Sargeant is momenteel de ploegmaat van Alexander Albon bij het team uit Grove. De Amerikaan is bezig met zijn debuutseizoen in de koningsklasse van de autosport en lijkt misschien toch niet de indruk te maken waar Williams op hoopte. Albon heeft inmiddels 21 punten achter zijn naam staan. Bij Sargeant staat nu teller nog op nul. Al liet teambaas James Vowles vorige maand nog weten dat zijn "'Plan A' is te investeren in Logan en ervoor zorgen dat we het maximale uit hem halen", toch doen nu de geruchten de ronde dat Sargeant na dit seizoen zijn stoeltje zal moeten opgeven. Mick Schumacher leek de grootste kanshebber te zijn op het zitje dat mogelijk vrijkomt, maar Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft Vowles niet weten te overtuigen. Nu is een ander jong talent de koploper in de race voor het tweede Williams-stoeltje. Meer lezen? Klik hier!

'FIA wijst drie van vier nieuwe Formule 1-teams af, alleen Andretti maakt kans op startbewijs'

Vier teams zijn aan een lang proces begonnen in een poging in de toekomst hun intrede te maken in de Formule 1. Volgens het doorgaans goed geïnformeerde Motorsport-Total.com zijn drie van de vier partijen die zich bij de FIA hadden gemeld, afgewezen. Dit zouden Hitech, LKYSUNZ en Rodin Carlin zijn. Hitech Grand Prix van Oliver Oakes weet ieder seizoen weer races te winnen in de FIA Formule 2 en FIA Formule 3. Toch zouden ze niet aan de eisen van de autosportbond voldoen. Ook Carlin is een ontzettend succesvol en ervaren team in de formuleklasses onder de F1 en heeft via het Nieuw-Zeelandse Rodin Cars solide financiële steun, maar ook zij zouden niet aan de eisen voldoen. LKYSUNZ is niet een team dat uit een ander autosportkampioenschap komt. Wel claimden ze eerder deze zaterdag nog over de nodige 600 miljoen dollar te beschikken. Andretti Autosport, wat momenteel een rebranding ondergaat naar Andretti Global, zou nog wel kans maken op een startbewijs van de FIA. Meer lezen? Klik hier!