Er moeten nog drie stoeltjes gevuld worden voor het seizoen van 2024. Een daarvan is bij Williams. Mick Schumacher lijkt in ieder geval geen kans meer te hebben daar zijn rentree in de Formule 1 te kunnen maken.

Logan Sargeant is momenteel de ploegmaat van Alexander Albon bij het team uit Grove. De Amerikaan is bezig met zijn debuutseizoen in de koningsklasse van de autosport en lijkt misschien toch niet de indruk te maken waar Williams op hoopte. Albon heeft inmiddels 21 punten achter zijn naam staan. Bij Sargeant staat nu teller nog op nul. Al liet teambaas James Vowles vorige maand nog weten dat zijn "'Plan A' is te investeren in Logan en ervoor zorgen dat we het maximale uit hem halen", toch doen nu de geruchten de ronde dat Sargeant na dit seizoen zijn stoeltje zal moeten opgeven.

Vowles wijst Schumacher af

Schumacher leek de grootste kanshebber te zijn op het Williams-zitje dat mogelijk vrijkomt voor 2024. De zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael maakte zijn debuut bij Haas in 2021 en scoorde een jaar later twaalf punten voor het team van Gene Haas en Guenther Steiner. Toch waren zijn resultaten niet goed genoeg om te mogen blijven en dus werd hij vervangen door Nico Hülkenberg. Schumacher voegde zich voor 2023 bij Mercedes als test- en reservecoureur. Teambaas Toto Wolff probeert sindsdien een stoeltje voor de Duitser te vinden. Een van de aanspreekpunten was Vowles die tot eind vorig jaar de hoofdstrateeg was van Mercedes. Volgens F1-Insider stuurde Wolff zelfs alle data van Schumachers simulatorsessies bij Mercedes naar Vowles. Toch heeft laatstgenoemde het plan van Wolff afgewezen.

Felipe Drugovich

Felipe Drugovich wordt nu genoemd als de grootste kanshebber, als Williams besluit Sargeant te laten gaan. Hij werd in 2022 kampioen in de FIA Formule 2 en is sindsdien de test- en reservecoureur van Aston Martin. De 23-jarige Braziliaan moest tijdens de afgelopen wintertests in Bahrein al invallen voor de geblesseerde Lance Stroll. Naar verluidt brengt hij 15 miljoen euro aan sponsorgeld met zich mee. Volgens Mariana Becker van het Braziliaanse tv-zender BandSports zal Aston Martin Drugovich ook niet tegenhouden, als hij het zitje bij Williams krijgt aangeboden. Naar verluidt wordt er niet vóór Sargeants thuisrace op Circuit of the Americas op 22 oktober besloten of de rookie bij Williams mag blijven. Ondertussen is Schumacher in gesprek met Alpine om mogelijk het Franse team te vergezellen in het FIA World Endurance Championship.