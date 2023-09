Jordy Stuivenberg

Vrijdag 22 september 2023 08:45 - Laatste update: 08:52

Alpine-baas Bruno Famin bevestigt dat zijn merk in gesprek is met Mick Schumacher, die zijn zinnen heeft gezet op een zitje in het World Endurance Championship voor 2024. De Duitser zou deelname aan dat kampioenschap willen combineren met zijn reserverol bij Mercedes in de Formule 1.

Schumacher werd de afgelopen maanden met meerdere Formule 1-zitjes in verband gebracht, maar er lijken weinig opties meer over voor de oud-coureur van Haas. Autosport wist eerder al te melden dat Alpine hem een racezitje heeft aangeboden bij zijn LMDh-team in het WEC en dat is nu ook bevestigd door Famin, de interim teambaas van Alpine.

“Het klopt dat we met Mick in gesprek zijn over de mogelijkheid om in ons enduranceprogramma te rijden met de A424”, zo wordt hij door Autosport.com geciteerd over de plannen met Schumacher, al is het nog de vraag hoe snel we meer nieuws kunnen verwachten. “Het zou een mooie kans zijn voor beide partijen, maar voor nu zijn het puur gesprekken en is het de bedoeling om snel een testsessie te organiseren.

Ook vader Michael Schumacher reed in de prototypes, voor hij doorbrak in de Formule 1. De uiteindelijk zevenvoudig wereldkampioen reed in 1990 en 1991 voor Sauber Mercedes, voor hij instapte bij Jordan. Het binnenhalen van Mick zorgt echter wel voor vraagtekens over Jack Doohan en Victor Martins, op dit moment onderdeel van het opleidingsprogramma van Alpine.

Vooral Doohan stond hoog aangeschreven, maar maakt een lastig jaar door in de Formule 2. “Hij pakte twee mooie zeges in het eerste deel van het seizoen, maar was niet blij met zijn auto. Dat is nu enorm verbeterd. Het wordt lastig om nog kampioen te worden”, legt Famin uit. “We willen Doohan en Martins zo veel mogelijk ervaring laten opdoen en ze hebben deze week allebei met de A521 getest. Ze zijn dus zeker onderdeel van de familie.”