Terugkeer Ricciardo in Qatar lijkt twijfelachtig na uitspraken engineer

Jordy Stuivenberg

Vrijdag 22 september 2023 09:33

Daniel Ricciardo leek zich op te kunnen maken voor een terugkeer in Qatar, maar het zou zomaar kunnen dat hij langer aan de kant staat. AlphaTauri wil het herstel van zijn gebroken hand niet forceren, zo benadrukt engineer Jonathan Eddolls.

Ricciardo brak zijn hand in de tweede vrije training in Zandvoort en wordt sindsdien vervangen door Liam Lawson. Volgens Eddolls moet Ricciardo nog een simulatortest afronden, voor er serieus over zijn terugkeer gesproken kan worden. “Hij zit nog steeds in de herstelfase. Dat kan nog wel even duren, maar we willen er geen datum aan hangen. Het herstel verloopt goed”, zo wordt hij geciteerd door Motorsport.com.

Geen haast

“Zowel vanuit ons als vanuit Daniel is er geen haast om hem te snel terug te halen. De slechtste beslissing die we kunnen nemen, is hem te vroeg in de auto te zetten, waardoor hij weer problemen krijgt. De simulator geeft goed weer welke krachten er loskomen in de auto, dus daarna zal de beslissing vooral vanuit hem moeten komen en niet vanuit ons.

Pijn

“Daniel weet beter dan wie dan ook hoe de pijn voelt en hoe het herstel gaat. We zetten hem absoluut niet onder druk. We hebben een pool van drie heel goede rijders, er is geen haast. De focus ligt op zijn volledige herstel, zodat het geen onderwerp van gesprek meer is op het moment dat hij weer achter het stuur kruipt.”

Invaller Lawson

Eddolls ging ook uitgebreid in op de invalbeurt van Lawson, die een zeer sterke indruk achter heeft gelaten in zijn eerste races. “Hij heeft de snelheid heel rap gevonden. Yuki is nog steeds wat sneller, maar dat mag je ook verwachten, gezien zijn ervaring. Dat Liam Q3 heeft gehaald en punten heeft gescoord in een auto die niet de snelste is, toont dat hij veel potentie heeft. We kijken ernaar uit om nog meer races met hem te werken, tot Daniel weer terug is.”