Voor regerend wereldkampioen Max Verstappen is het raceweekend in Japan volgens plan begonnen. De Nederlander was niet alleen in de eerste vrije training de snelste man, tijdens de tweede training wist de Limburger als enige een tijd in de 1:30 te rijden.

Na het raceweekend in Singapore, waar het totaal niet liep voor Red Bull Racing, werd er toch even met spanning gekeken naar de sessies in Japan. Daar bleek al snel dat het optreden van het team in Singapore echt een uitzondering was, al moeten we erbij zeggen dat er slechts vrije trainingen zijn verreden. Vooralsnog voelde het volgens Verstappen ook allemaal top aan en dus blikt hij bij Verstappen.com tevreden terug op de openingsdag in Japan.

"Het voelde erg goed vandaag. Vanaf de eerste ronde was de auto plezierig om in te rijden en het lijkt erop dat we een sterke dag hadden tijdens de korte en lange runs", zo kijkt de Nederlander terug op een goede sessie. Toch zijn er nog wel punten waaraan gewerkt moet worden, zo wijst Verstappen namelijk naar de slijtage van de banden. "De bandenslijtage is hoog op deze baan dus het zal lastig worden gedurende de race, maar tot zover is het een goed begin van het weekend."

Zoals wel vaker is gebleken in 2023, zit het veld achter Verstappen dicht bij elkaar. "Achter mij zit alles kort bij elkaar, de Ferrari’s en McLarens zitten vlakbij, we zullen zien, maar uiteindelijk moeten we ons focussen op onszelf. We moeten onze prestaties optimaliseren en als ons dat lukt dan kunnen we hier voor pole gaan", aldus de Red Bull-coureur.