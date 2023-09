De Vries deelt foto's op Instagram van eerste schooldag op Harvard

Vincent Bruins

Vrijdag 22 september 2023 18:04

Nyck de Vries heeft zijn eerste schooldag op Harvard erop zitten. Aan de universiteit in Cambridge, Massachusetts volgt hij de cursus 'Negotiation and Leadership'.

De Nederlander kwam de eerste tien races van het Formule 1-seizoen uit voor Scuderia AlphaTauri. Hij moest vervolgens zijn koffers pakken, vanwege teleurstellende resultaten, en werd vervangen door Daniel Ricciardo. De Vries heeft nu meer tijd over en grijpt die kans met beide handen aan. De 28-jarige is een cursus 'Negotiation and Leadership' gaan volgen aan de Harvard Business School. Op Instagram deelde hij foto's van zijn eerste dag aan de Ivy League-school. Dat De Vries weer in de schoonbanken zit, betekent niet dat hij het racen heeft opgegeven. In tegendeel, hij wordt gelinkt aan een zitje bij Toyota in het FIA World Endurance Championship en bij Maserati in het Formula E World Championship.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'De Vries kan terugkeren bij Toyota voor topzitje in FIA World Endurance Championship'

Brugklasser

"Harvard, brugklasser," schreef De Vries op zijn social media. "Wat een ongelooflijke ervaring. Ik maakte mijn debuut als student en docent op dezelfde dag. Het is leuk om zoveel inspirerende studenten te ontmoeten. Mijn dank gaat uit naar de coolste en bekendste professor op de campus, Anita Elberse, voor het rondleiden. Tot de volgende keer, Cambridge!"