De zegereeks van Red Bull Racing kwam afgelopen weekend tijdens de Grand Prix van Singapore ten einde. Hoofdadviseur Helmut Marko is ervan overtuigd dat de energiedrankfabrikant zal terugslaan in Japan.

Red Bull maakte een dramatische zaterdag mee op het Marina Bay-stratencircuit. Max Verstappen en Sergio Pérez kwamen allebei niet in Q3 terecht. Verstappen bleef steken op de elfde positie en Pérez kwalificeerde zich als dertiende. De Nederlander maakte zes posities goed om als vijfde over de streep te komen. Het was voor het eerst dit seizoen dat de kampioenschapsleider niet op het podium terechtkwam. Pérez werd als achtste geklasseerd, ondanks een tijdstraf van vijf seconden voor een clash met Alexander Albon.

Probleem op het spoor

"We wisten dat we het lastig zouden hebben in Singapore, dat er iets mis was met onze auto," vertelde Marko tegenover de Kronen Zeitung. "Maar we zagen tijdens het verloop van de race dat we de snelsten waren op de mediumband, voor de Mercedes. Helaas lukten het ons niet om de harde compound warm te krijgen meteen vanaf de start. Anders, en zelfs als de Safety Car twee ronden eerder op de baan zou komen, zouden we gewonnen hebben. We kijken nu uit naar Suzuka, omdat we het probleem op het spoor zijn. Daarom zijn we volledig optimistisch dat we daar terug kunnen slaan. De baan past bij onze auto, maar ik ben vooral erg positief, omdat de snelheid dan weer terug is." De Oostenrijker vond dat Ferrari de overwinning verdiende in Singapore: "Sportief gezien is het volkomen terecht. We zijn blij voor Ferrari."