Vincent Bruins

Dinsdag 19 september 2023 11:21

Max Verstappen heeft een speciale helm voor de Grand Prix van Japan onthuld. De wedstrijd op het circuit van Suzuka staat op de planning voor aankomende zondag. Japan haalt bij de coureur van Red Bull Racing bijzondere herinneringen naar boven.

Op 3 oktober 2014 maakte Verstappen officieel zijn debuut in de Formule 1 bij Scuderia Toro Rosso. De toen 17-jarige coureur reed mee in de eerste vrije training op Suzuka en klokte de twaalfde tijd. Honda is de eigenaar van het circuit dat ontworpen is door John Hugenholtz en Red Bull rijdt tegenwoordig natuurlijk met de Honda-krachtbron. Vorig jaar sleepte Verstappen in een spectaculaire, natte Grand Prix van Japan zijn tweede wereldtitel binnen. Hij verklaart een speciale band met het Aziatische land te hebben.

Bijzondere herinneringen

"Ik heb bijzondere herinneringen aan Japan," zo liet de Nederlander weten bij verstappen.com. "Ik reed natuurlijk destijds mijn eerste vrije training in de Formule 1 op Suzuka. Dat was behoorlijk uitdagend. Vanaf dat moment heb ik altijd een speciale band met het land gehad, ook toen Honda bij ons team is gekomen. Vervolgens wist ik vorig jaar natuurlijk mijn tweede wereldkampioenschap in Japan te winnen."

Rode cirkel voor Japanse vlag

"Japan brengt veel bijzondere herinneringen bij mij naar boven en daarom dacht ik dat dit een goede plek was om met een speciale helm te rijden," vervolgde Verstappen. "Zoals je kunt zien, staat het wit met een rode cirkel voor de Japanse vlag. Deze helm heeft ook een ander logo op de voorkant, met EA Sports FC, omdat zij hun nieuwe voetbalgame lanceren."