Kan Verstappen aankomend weekend in Japan wereldkampioen Formule 1 worden?

Maandag 18 september 2023 12:49

Met nog zeven races te gaan dit Formule 1-seizoen komt een derde wereldkampioenschap voor Max Verstappen steeds dichter bij, maar aankomend weekend in Japan zal het hoe dan ook nog niet zo ver zijn. In het beste geval, komt hij namelijk drie punten te kort.

Met twaalf overwinningen in vijftien races is Verstappen bezig aan zijn meest dominante jaar in de Formule 1 tot nu toe. Een derde achtereenvolgende wereldtitel is inmiddels dan ook een kwestie van tijd, al is het wiskundig gezien nog altijd mogelijk dat de kroon dit jaar naar teammaat Sergio Pérez gaat. Met nog zeven raceweekenden te gaan - waarvan drie sprintraceweekenden - zijn er namelijk nog maximaal 206 punten te verdienen dit seizoen, terwijl de voorsprong van de Nederlander momenteel 151 punten bedraagt. Lewis Hamilton en Fernando Alonso doen met respectievelijke achterstanden van 194 punten en 204 punten theoretisch gezien zelfs ook nog mee.

Raceweekend Japan

Een snelle rekensom laat dan ook meteen zien dat het aanstaande zondag in Japan nog te vroeg is voor Verstappen om beslag te kunnen leggen op zijn derde wereldkampioenschap. Na de race op Suzuka zijn er namelijk nog maximaal 180 punten te verdienen, terwijl Verstappen zijn voorsprong maximaal tot 177 punten uit kan breiden. Verstappen zou de race dan moeten winnen en de snelste raceronde moeten rijden, terwijl zijn collega buiten de punten eindigt.

Nog te verdienen punten na Grand Prix Japan

Zes Grands Prix: 150 punten

Zes snelste raceronden: 6 punten

Drie sprintraces: 24 punten

Totaal: 180 punten

Raceweekend Qatar

Na Japan is het de beurt aan Qatar, waar het vierde sprintraceweekend van het seizoen wordt verreden. Na deze ronde zijn er nog maximaal 146 punten te verdienen, waardoor de kans dat het hier zo ver is - ervan uitgaand dat Verstappen en Pérez in Japan beiden zonder gekkigheid in de kop van het veld over de streep komen - aanzienlijk groter is. De voorsprong van Verstappen is momenteel immers al 151 punten, en als er geen problemen bij komen kijken mag je gezien de performance dit seizoen rustig verwachten dat de Nederlander voor zijn collega eindigt. Voor nu rest ons echter niets anders dan nog even af te wachten.