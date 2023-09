Dit is waarom Verstappen 18 seconden goed kon maken op Leclerc in de laatste vier ronden

Vincent Bruins

Charles Leclerc werd vierde in de Grand Prix van Singapore afgelopen zondag. Als de race op het Marina Bay-stratencircuit zou zijn verreden over 62 in plaats van 63 ronden, zou dat echter de vijfde stek zijn geworden. Max Verstappen maakte namelijk ontzettend snel veel tijd goed op de Ferrari en dit is waarom.

Leclerc ving de wedstrijd in Aziatische stadstaat aan vanaf de derde positie. Dankzij een goede start kon hij de tweede plaats afpakken van George Russell. Vanwege een minder goede pitstop tijdens de Safety Car-periode, viel de Monegask terug naar P7. Dit werd de vijfde positie, nadat hij gemakkelijk de Red Bulls, die buiten waren gebleven op oude harde banden, had ingehaald. Hij won weer een plekje in de laatste ronde dankzij de crash van Russell. Het was in de laatste bochten toch even nagelbijten voor Leclerc. Verstappen had namelijk achttien seconden goedgemaakt in vier ronden en reed op weg naar de finish vol in de spiegels van de Ferrari-coureur.

Motorprobleem

Op nieuwer setje mediums reed Verstappen door het veld en haalde met nog vier ronden te gaan de Alpine van Pierre Gasly in. Op dat moment was het gat tussen hem en Leclerc maar liefst 18.103 seconden. Leclerc ging zo'n twee seconden langzamer dan de koplopers en verloor vier à vijf seconden per ronde op Verstappen. In de slotfase reed laatstgenoemde het gat dicht en zou uiteindelijk 0.264 seconden tekortkomen op de Ferrari. Achteraf bleek Leclerc een serieus motorprobleem te hebben. Zijn power unit moest worden teruggeschroefd naar een veel conservatievere instelling, omdat deze aan het oververhitten was. Op de rechte stukken liep de Ferrari zo'n 10 kilometer per uur minder hard.

Naar de eindstreep

"Het ging er volledig om de auto naar de eindstreep te brengen. De auto raakte overal oververhit," legde Leclerc uit tegenover de aanwezige media in Singapore. "De pace was dus niet representatief. Het ging erom de auto naar de finish te brengen, maar daarvóór was het tempo wel goed. Dat kwam door het voorspoedige racemanagement van het team. [Het was] vooral de motor, we wisten dat dit van cruciaal belang was. Nadat de twee Mercedessen mij waren gepasseerd, viel er niet veel meer te winnen door te pushen, dus besloten we de auto veilig over de finish te brengen."