Lars Leeftink

Maandag 18 september 2023 09:59

Afgelopen zondag stond Max Verstappen voor het eerst in 2023 niet op het podium. De Formule 1 Grand Prix van Singapore bleek het einde te zijn van een ongekende reeks aan podiumplekken en zeges voor de Nederlander en voor Red Bull, dat een matig weekend kende. De internationale media zagen het ook gebeuren.

Carlos Sainz veroverde pole position op zaterdag en zou op zondag hard moeten werken om P1 te behouden. Lando Norris zat constant in de buurt van de Spanjaard, terwijl ook George Russell en Lewis Hamilton aan het einde van de race met verse banden op kwamen zetten. Sainz won uiteindelijk de race wel, voor Norris en Hamilton. Russell zou in de slotfase crashen en zo zijn podiumplek weggeven. Verstappen zou zijn resultaat maximaliseren en als vijfde over de streep komen, vlak achter Charles Leclerc.

La Gazzetta dello Sport

Het Italiaanse La Gazzetta dello Sport zag vol trots hoe Ferrari de ongekende reeks van Red Bull en Verstappen in Singapore ten einde bracht. "Een meesterwerk van Ferrari, getekend Carlos Sainz junior! Het was Ferrari dat de recordreeks van tien overwinningen op rij van Max Verstappen en Red Bull verbrak in de nachtelijke lichten van Singapore. In de verlichte straten van Marina Bay was het Sainz die een overwinning boekte, waarbij hij alle fases van de race waarin Red Bull er niet bij was, goed beheerste, maar waarin de grote uitdaging bestond uit het afhouden van de aanvallen van McLaren en Mercedes, die net als Ferrari wouden profiteren van het minderen weekend van Red Bull. Sainz herhaalde wat hij in Monza deed, waar een podiumplaats achter Verstappen en Perez, maar voor Charles Leclerc, voelde als een overwinning. Nu pakt hij in Singapore een echte overwinning, de tweede uit zijn carrière als Ferrarista, voorafgegaan door een pole position op zaterdag en verbluffend management tijdens de slotfase van de race."

The Guardian

The Guardian zag dat Verstappen voor het eerst in een lange tijd zich moest focussen op duels in het middenveld. "De veertien opeenvolgende overwinningen voor Red Bull dit seizoen en Verstappens recordreeks van tien overwinningen werden beëindigd door Ferrari, toen Verstappen voor het eerst dit seizoen de smaak te pakken moest krijgen in het middenveld. Uiteindelijk was zijn vijfde plaats vanaf de elfde startplaats beter dan verwacht en heeft hij zijn voorsprong in het wereldkampioenschap op teamgenoot Sergio Pérez vergroot tot 151 punten."

Bild

Bild focust zich vooral op het 'falen' van Verstappen en Red Bull in Singapore. "Na vijftien overwinningen op rij, waarvan veertien dit seizoen, wordt Red Bull verslagen in Singapore in de vijftiende race van het seizoen. De droom van een ongeslagen seizoen is in duigen gevallen. Voor Verstappen kwam er een einde aan de recordreeks van tien overwinningen op rij. De Nederlander werd slechts vijfde. Zijn teamgenoot Pérez eindigde als achtste. De gelukkige winnaar in Singapore was Carlos Sainz in een Ferrari. Red Bull had enorme problemen in de trainingen en kwalificatie. Verstappen kwalificeerde zich slechts als elfde, Pérez als dertiende. En in de race konden ze gewoon amper naar voren komen."

Sky Sports F1

Tot slot Sky Sports, dat verrast was over het feit dat Ferrari het team was dat de reeks van Red Bull ten einde bracht. "Sainz weerstond een spannende finish van de Grand Prix van Singapore om Ferrari's eerste overwinning sinds juli 2022 op te eisen en een einde te maken aan de zegereeks van Red Bull. Sainz leidde vanaf het moment dat de lichten uitgingen tot aan de geblokte vlag, terwijl hij de race slim controleerde om de tweede F1-zege uit zijn carrière veilig te stellen met slechts 0,812 seconden voorsprong op Lando Norris. Mercedes had voor een podiumfinish gezorgd door met nog achttien ronden te gaan zowel George Russell als Lewis Hamilton onder een virtual safety car naar de pits te sturen voor verse banden. Sainz hielp voormalig McLaren-teamgenoot Norris echter verdedigen tegen de twee Mercedessen door zijn DRS beschikbaar te stellen, terwijl Russell crashte in de laatste ronde na een laatste wanhopige poging om Norris in te halen, waardoor de deur openging voor Hamilton om het podium compleet te maken. Ondertussen blijft de recordreeks van Red Bull en Max Verstappen staan op respectievelijk vijftien en tien opeenvolgende overwinningen. Vanaf de elfde plaats op de grid kwam Verstappen uiteindelijk als vijfde over de streep, achter Charles Leclerc in de tweede Ferrari."