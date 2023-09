Lars Leeftink

Maandag 18 september 2023 14:43

Na het fysiek loodzware raceweekend in Singapore staat komend weekend het volgende raceweekend alweer op het programma. Wederom gaan de coureurs actief zijn in Azië, waar komende zondag de Formule 1 Grand Prix van Japan verreden gaat worden. Wat voor weer mogen de coureurs in Suzuka verwachten?

Het raceweekend in Japan is het zestiende raceweekend van 2023 en zal de eerste van de zeven slotraces zijn van dit seizoen. Afgelopen weekend werd de dominante reeks van Max Verstappen en Red Bull Racing doorbroken toen Carlos Sainz de race in Singapore won voor Lando Norris en Lewis Hamilton. In Japan zal Red Bull uit zijn op revanche, maar een kampioenschap bij de coureurs zit er voor Verstappen nog niet in. Bij de constructeurs zou het eventueel wel kunnen voor Red Bull, dat dan wel wat hulp nodig zal hebben van Mercedes.

Weerbericht Suzuka

De eerste paar dagen van deze week verlopen in Suzuka vooral regenachtig en benauwd, met zelfs een storm op maandag en veel regen op vrijdag. Tegen de tijd dat her raceweekend begint zullen hooguit de naweeën hiervan nog merkbaar zijn voor de Formule 1-coureurs. Op vrijdag zal er 70% kans op regen zijn, terwijl er op zaterdag 40% kans op regen is. Op zondag is de kans maar 2%, waardoor de kans op een regenrace net zoals in Singapore klein is. Elke dag zal het rondom de dertig graden Celsius zijn, waardoor het dus weer een warm en benauwd weekend belooft te worden.