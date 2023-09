Lars Leeftink

Toto Wolff, teambaas van Mercedes en al jaren rivaal van Red Bull Racing-teambaas Christian Horner, heeft zich uitgesproken over het lastige weekend van Max Verstappen en Red Bull tijdens het Formule 1-raceweekend in Singapore. Volgens Wolff hoeven fans van Red Bull en Verstappen zich geen zorgen te maken.

Red Bull ging het weekend in Singapore in met vijftien zeges op rij, waaronder alle veertien races in 2023. Verstappen had tien race op rij gewonnen, een record, en eindigde in 2023 tot afgelopen weekend altijd op het podium. Hier kwam in Singapore een einde aan, want Verstappen zou vanaf P11 naar P5 rijden, maar geen aanspraak maken op een zege of podiumplek. Voor Red Bull was het met afstand het minst succesvolle weekend van 2023.

Wolff over Red Bull

In gesprek met Sky Sports vertelt Wolff over het mislukte weekend van Red Bull. Wolff denkt niet dat Red Bull de komende zeven races weer moeite gaat hebben. “Ik denk dat het ook hun slechtste race vorig jaar was [Singapore] en ze domineerden toen echt. Wij hebben ook van die uitschieters gehad, de jaren dat we bijna elke race wonnen en als we dan hier kwam, waren we ineens een stuk minder. Ik verwacht dat ze terug zullen komen.”

Mercedes in Singapore

Voor Wolff en Mercedes was het een aardig weekend. Het team begon redelijk aan de race, maar sloeg vooral tijdens de laatste stint toe door zowel George Russell als Lewis Hamilton op verse banden door het veld heen te laten rijden. Uiteindelijk maakte beide coureurs in de slotfase nog kans op de zege. Russell zou in die slotfase crashen, terwijl Hamilton dus op P3 zou eindigen. De uitvalbeurt van Russell kostte Mercedes in ieder geval 12 extra punten, maar wellicht wel meer.