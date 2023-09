Vincent Bruins

Zondag 17 september 2023 16:13 - Laatste update: 16:21

Lando Norris is tweede geworden na een enerverende Grand Prix van Singapore. Het is het derde podium van het seizoen voor de McLaren-coureur. Hij was heel blij met de DRS achter Carlos Sainz in de slotfase.

Norris ving de wedstrijd op het stratencircuit van Marina Bay aan vanaf de vierde positie. Hij zat de gehele race middenin het gevecht om de overwinning. Tijdens een Virtual Safety Car besloten George Russell en Lewis Hamilton een pitstop te maken voor nieuwe mediums. De Ferrari's en Norris bleven buiten op oude harde banden. De Mercedessen reden het gat dicht wat zorgde voor een ontzettend spannende slotfase. Norris wist zijn tweede positie te behouden achter racewinnaar Carlos Sainz. Hamilton werd derde na een crash voor Russell in de laatste ronde.

Artikel gaat verder onder video

Gul van Sainz

"Dat was het zeker," reageerde Norris na afloop op David Coulthard die opmerkte wat een uitdaging de race was. "Het was heel gul van Carlos om mij de DRS te geven." Sainz duwde Norris als het ware tegen de Mercedessen. Zo kreeg Norris de DRS en konden Russell en Hamilton niet aan de McLaren voorbij. "Zo hielp hij niet alleen zichzelf, maar ook mij. Het was wel lastig. We wisten ook meteen dat het lastig zou worden, toen de Mercedessen een extra pitstop maakten. Zeker omdat ze niet veel auto's hoefden in te halen. We staan op het podium met P2, we hebben hen achter ons gehouden. We hebben gedaan wat we konden doen en zelfs meer dan dat. Ik ben superblij."

OOK INTERESSANT: Norris gaat dieper in op rugklachten: "Elke dag had ik moeite met slapen"

Russell aapte Norris na

"De ronde daarvoor raakte ik op dezelfde plek ook de muur," vertelde Norris over de crash van Russell. "Ik deed hetzelfde, dus ik denk dat hij mij na-aapte. Hij deed het alleen nog wat erger. Ik leef wel met hem mee, omdat hij een goede race had gereden. Ik zou wel zeggen dat hij de snelste was vandaag. [De crash van Russell] hielp wel, want zo kon ik even iets meer relaxen in de laatste paar bochten. Dit zijn goede punten voor het team met Oscar [Piastri] daar [op P7]. Carlos, Charles, Lewis en George... We hebben elkaar allemaal tot het uiterste gepusht. Het was stressen, maar het loonde wel."