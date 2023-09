Vincent Bruins

Lando Norris onthulde tijdens het raceweekend van de Italiaanse Grand Prix tegenover onder andere GPFans dat hij last heeft van rugklachten. De McLaren-coureur is daar in aanloop naar de wedstrijd in Singapore dieper op ingegaan.

Vorig seizoen werden nieuwe technische reglementen geïntroduceerd in de koningsklasse van de autosport. Groundeffect is nu ontzettend belangrijk bij de Formule 1-bolides. Daar halen ze tegenwoordig veel meer van hun downforce uit. Bij een boel teams leidde dit tot porpoising, het stuiteren van de auto op de rechte stukken. Dit lijkt opgelost te zijn, maar nu zit Norris nog met het probleem dat de auto's veel stijver staan afgesteld. Als een auto zachter staat afgesteld, dan kan het maximale niet uit het groundeffect worden gehaald. In combinatie met de lage rijhoogte zorgt dat voor rugklachten bij de jonge Brit.

Constant pijn

"Al is het zeker iets waar ik over het algemeen toch al aan moest werken, het helpt zeker niet door sommige veranderingen aan de auto in de afgelopen jaren," vertelde Norris over zijn rugklachten tegenover Autosport. "Op een gegeven moment werd het behoorlijk slecht vorig jaar. Elke dag had ik moeite met slapen en alles... Ik had gewoon constant pijn. Het was vorig jaar erger dan dit jaar," benadrukte de McLaren-coureur die in 2023 al meerdere stoeltjes heeft laten maken om comfortabeler te zijn in de auto. De terugkomende rugklachten hebben ervoor gezorgd dat hij minder kan trainen. Hij doet zelfs minder vaak mee aan trackwalks tegenwoordig.

Trackwalks

"Als ik beter wil worden, dan moet ik andere dingen doen in plaats van alleen maar proberen het stoeltje beter te maken en de auto beter te laten worden, want dat gaat niet het geval zijn," vervolgde Norris. "Ik beperk een boel dingen. Ik golf veel minder vaak vanwege mijn rug en doe iets meer fysio. Voor sommige dingen moet ik een tandje bijzetten en voor sommige dingen moet ik juist de prijs betalen, zoals golfen of andere bepaalde sporten. Zelfs trackwalks, want zodra ik een trackwalk doe, heb ik er al veel moeite mee, dus dat doe ik een stuk minder vaak. Kleine dingen als dat zorgen ervoor dat ik behoorlijk minder worstel." Hij voelt zich nu beter dan vorig jaar, maar golfen zal nog even niet gaan. "En zelfs met fietsen en joggen doet mijn rug nog pijn, dus ik kan nog niet alles doen wat ik wil."