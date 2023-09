Remy Ramjiawan

Donderdag 14 september 2023 15:29

Haas-coureur Kevin Magnussen bevestigt tijdens de persconferentie in Singapore dat het Amerikaanse team van plan is om veel nieuwe onderdelen te gaan brengen. De Deen weet nog niet zeker of hij het een 'B-spec' moet noemen van de huidige VF23, maar kan niet wachten op de nieuwe onderdelen.

De renstal van Gene Haas kende een prima start van het jaar, maar kwam vooral tijdens de races wat tekort. Nico Hülkenberg wist teamgenoot Magnussen namelijk al een aantal keren af te troeven op de zaterdag en scoorde zo nu en dan een top zeven plek ermee. Toch kon het team die lijn op zondag niet altijd voortzetten en dat had ook te maken met de hoge bandenslijtage van de Haas.

Broodnodige updates

Op de vraag of hij kan bevestigen dat Haas voor de thuisrace in Austin een verbeterd pakket zal meenemen, reageert Magnussen: "Nee, ik denk niet dat ik dat kan bevestigen. Maar het zijn zeker veel dingen die we in de auto proberen mee te nemen. Of het B-Spec is of niet, ik weet het niet. Maar het zijn veel dingen en het is best spannend." Wanneer de broodnodige updates zullen verschijnen, dat weet Magnussen nog niet: "Maar liever eerder dan later."

McLaren en Williams hebben stap al gezet

Daar waar de concurrentie in de afgelopen races stappen heeft weten te zetten, is het team van Haas nog achtergebleven. "Williams heeft een grote stap voorwaarts gezet en McLaren heeft uiteraard een enorme stap gezet, maar wij wachten op die stap. Er gebeuren een aantal interessante dingen op de achtergrond die we dit jaar misschien naar de auto kunnen brengen, en daar ben ik enthousiast over om die dingen in de auto te zien komen en uit te proberen", aldus Magnussen.