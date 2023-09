Remy Ramjiawan

Zondag 17 september 2023 13:51 - Laatste update: 13:51

Ook voor Adrian Newey is de oorzaak van de dramatische kwalificatie in Singapore van Red Bull Racing nog een groot vraagteken. De ontwerper van de RB19 wijst wel naar een specifiek baangerelateerd probleem en dus verwacht hij dat het team in Japan er weer zal staan.

De balansproblemen speelden tijdens de kwalificatie toch een grote rol voor het duo van Red Bull Racing. Max Verstappen kon zichzelf niet verder brengen dan een elfde startpositie en 'king of the streets' Sergio Pérez start vanmiddag vanaf P13. De normaliter zo dominante RB19 kon het in Singapore niet waarmaken en hoewel het team vermoedens heeft waar het probleem ligt, is er nog altijd geen uitsluitsel gekomen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Wat is TD018 en waarom wordt dit voor de Singapore GP geïntroduceerd?

Baangerelateerd

Op het internet wordt er gespeculeerd over de onlangs ingevoerde TD018 als mogelijke oorzaak, maar Christian Horner heeft bij Sky Sports F1 al laten weten dat die technische richtlijn niet de basis ligt van de tegenvallende prestaties in Singapore. Newey tast bij Viaplay ook nog in het duister. Op de vraag wat de oorzaak is van de problemen, reageert hij: "Dat is een moeilijke vraag. Ik denk dat het een heleboel factoren zijn geweest. Dat is iets wat we moeten gaan begrijpen."

De RB19 is het hele jaar al een sterk wapen en Newey wijst dan ook naar het Marina Bay Street Circuit: "Het is een baangerelateerd probleem en we hebben blijkbaar de simulaties niet goed uitgevoerd."