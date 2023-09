Remy Ramjiawan

Zondag 17 september 2023 12:59

Tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen maakt zich op voor een lange middag in Singapore, waarbij het concentratieniveau hoog moet blijven. De Nederlander vertrekt zondagmiddag van P11 en stelde eerder al dat het podium uit zicht was, maar wijst ook naar de chaos die om de hoek ligt in Singapore.

Voor het team van Red Bull Racing was de kwalificatie in Singapore er eentje om snel te vergeten. Het Oostenrijkse team kon totaal niet mee met de snelste tijden en de rijders worstelden vooral met de 'losse' achterkant van de RB19 op het stratencircuit. Tussen de kwalificatie en de race mag er maar weinig worden aangepast en dus biedt de kwalificatie weinig perspectief op beterschap tijdens de race.

'Gebeurt altijd wel wat'

Tijdens de drivers parade in Singapore blikt de regerend kampioen vooruit op de race. "Realistisch gezien wordt het een lange middag voor ons. Het is moeilijk om hier in te kunnen halen. Ergens is dat ook wel het mooie van deze Grand Prix. Het duurt lang en er gebeurt eigenlijk altijd wel wat dus ik hoop dat we natuurlijk een paar punten kunnen gaan meenemen", zo is het glas halfvol bij Verstappen.

Pittig

Het team kan nog altijd het constructeurskampioenschap binnenhalen in Singapore, maar daarvoor moet er wel een klein wondertje gebeuren. "Ja, (we kunnen inhalen red.) als de auto goed werkt en de auto werkt dit weekend gewoon niet goed. Ik verwacht dat het pittig wordt, maar misschien zijn er nog wel wat verrassingen en kunnen we een degelijke race rijden", aldus Verstappen.