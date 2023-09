Brian Van Hinthum

Zaterdag 16 september 2023 20:07 - Laatste update: 20:40

Red Bull Racing ontpopte zich zaterdag onder de kunstlichten van Marina Bay tot de absolute flater van de kwalificatie. Beide wagens kwamen niet verder dan Q2, de eerste keer sinds Rusland 2018. Christian Horner tast in het duister en vraagt zich hardop af waar het zo mis heeft kunnen gaan.

Het hele weekend verliep het allemaal al niet naar wens bij de renstal die tot nu toe alle races van dit seizoen wist te winnen. Vooraf klonken er al enkele bezorgden geluiden vanuit het Red Bull-kamp en ook in de vrije trainingen kwamen Max Verstappen en Sergio Pérez totaal niet goed uit de verf in Singapore. Op de zaterdag in de kwalificatie verliep het al helemaal dramatisch. De Red Bulls moesten allebei lijdzaam toezien hoe ze niet uit Q2 wisten te ontsnappen. Carlos Sainz pakte uiteindelijk de pole.

Artikel gaat verder onder video

Ontzettend verwarrend

Kortom: een allerminst ideale situatie voor het team dat in Singapore de vijftiende zege op een rij hoopte te boeken. Horner is na afloop van de grote domper allerminst te spreken over de gang van zaken: "Het is ontzettend verwarrend als je ziet hoeveel snelheid we ineens verloren hebben. De auto reageert niet op veranderingen. Onderstuur, overstuur, problemen met de remmen", zo klinkt zijn eerste reactie bij Sky Sports.

Zware avond tegemoet

De Britse teambaas weet dat het een ontzettend lastig weekend gaat worden: "Het is net alsof het ons niet lukt om de band in het juiste window te krijgen. Vaak is het bij zo'n groot gat dat er iets fundamenteel mis is met de banden. We hebben verschillende dingen geprobeerd met de set-up, met verschillende voorbereidingen. Het gebeurde gewoon niet. We moeten vanavond een hoop gaan begrijpen. Het wordt zeer, zeer zwaar om veel vooruitgang te boeken naar morgen, maar we proberen het ontzettend."