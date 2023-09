Brian Van Hinthum

Zaterdag 16 september 2023 16:41

George Russell wist zaterdag tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Singapore te pieken op het juiste moment met een geweldige ronde op het Marina Bay Circuit. Door zijn snelle tijd wist hij beide Ferrari's te splitten en dat zorgt natuurlijk voor tevredenheid.

Na het uitvallen van Max Verstappen en Sergio Pérez in Q2 lag de strijd om de pole position plotseling wagenwijd open. Het werd dringen geblazen om de voorste plekken, al leek Ferrari vooraf wel de beste papieren te hebben. Dat bleek inderdaad, toen Carlos Sainz zijn rode bolide met een uitstekende rondetijd op P1 wist te posteren. Het was echter verrassenderwijs niet teammaat Charles Leclerc die naast hem stond, maar Russell verraste met een ijzersterke ronde.

Strategisch voordeel

Na afloop kan de Brit dan ook niet meer dan tevreden zijn met zijn prestatie in Singapore. "Het was een uitdagende sessie. Ik heb enorm veel gezweet. Het is belangrijk om je rust en kalmte te bewaren. Het vertrouwen in de auto was ontzettend groot. Het team heeft geweldig werk geleverd met de strategie. We kunnen morgen beginnen op de mediums", verklaart de Mercedes-coureur na afloop van zijn P2.

Ferrari fout laten maken

Hij vervolgt: "De voorste rij bereiken met daarnaast ook nog eens een strategisch voordeel is een geweldige uitgangspositie." Interviewster Danica Patrick vertelt hem vervolgens dat de pole-man in Singapore vaak wint. "Ja, maar het circuit is nu anders. De degradatie is hier heel slecht. Het wordt close tussen een één- of tweestopper. We willen een fout afdwingen bij Ferrari, daar gaan we voor", besluit Russell.