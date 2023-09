Vincent Bruins

Charles Leclerc heeft zich op de derde positie gekwalificeerd voor de Grand Prix van Singapore. De Ferrari's waren het hele weekend in de Aziatische stadstaat al snel en dat lieten de rode bolides ook op de zaterdag weer zien.

De Monegask kon zijn snelste ronde in Q1 niet afmaken, vanwege de zware crash van Lance Stroll, maar kon met de tiende stek toch nog veilig door naar Q2. In die tweede sessie leek hij ook niet teveel risico te nemen en werd zevende. In Q3 was hij echt aan het pushen. Hij kwam uiteindelijk slechts 0.079 seconden tekort op teamgenoot Carlos Sainz die de pole position pakte. Ook moest hij zijn meerdere erkennen in Mercedes-coureur George Russell en dus zal Leclerc morgen vanaf de tweede startrij beginnen.

Oververhitte banden

"Het was extreem lastig, zoals dat over wel is, maar hier al helemaal," vertelde Leclerc tegenover Danica Patrick die de coureurs uit de top drie interviewde na afloop van de kwalificatie. "Met de bandentemperaturen, het oververhitten van de banden door een rondje heen... Je moet een balans vinden tussen de eerste en de laatste sector. Iedereen zat zo dicht bij elkaar, Mercedes was ook erg sterk vandaag. Dus het was een interessante kwalificatie. Helaas miste ik net dat kleine beetje om nog twee posities te pakken."

Fysieke uitdaging

"Maar Carlos heeft het fantastisch gedaan," vervolgde de Ferrari-coureur. "We gaan het zien wat we morgen kunnen doen vanaf posities één en drie. De fysieke uitdaging gaat wel echt een ding zijn morgen. Het is extreem warm en benauwd. Maar tot nu toe zijn onze prestaties hartstikke goed. We hadden niet verwacht zo competitief te zijn op een circuit als dit. Dit ziet er goed uit voor de toekomst." De zwakkere kant van de SF-23 dit seizoen is de racepace. "We zijn het hele weekend al behoorlijk sterk, dus hopelijk gaat dat morgen niet het geval zijn."