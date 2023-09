Vincent Bruins

Max Verstappen zal morgen de Grand Prix van Singapore vanaf buiten de top tien moeten aanvangen. De Nederlander ging niet door naar Q3. Daarnaast wordt hij ook nog voor drie verschillende incidenten onderzocht door de wedstrijdleiding.

De kampioenschapsleider maakte een dramatische kwalificatie mee in de Aziatische stadstaat. Hij werd slechts negende in Q1. Hij had daar nog wellicht geluk dat meerdere coureurs hun tijden niet konden verbeteren, vanwege de zware crash van Lance Stroll. Het ging Red Bull Racing niet veel beter af in Q2. Sergio Pérez spinde en moest het uiteindelijk doen met de dertiende plaats. Puur op snelheid ging ook Verstappen niet door naar Q3. Liam Lawson, uitkomend voor AlphaTauri, ging zeven duizendsten sneller om de tiende plaats te pakken en dus bleef Verstappen steken op de elfde positie.

Onderzoek van wedstrijdleiding

Het ging van kwaad tot erger voor Verstappen. Hij wordt namelijk voor maar liefst drie incidenten onderzocht door de wedstrijdleiding. Tweemaal hield hij iemand op tijdens de kwalificatie in Singapore. In Q1 bleef hij stilstaan bij het groene licht bij de uitgang van de pitstraat om een gaatje te creëren, maar de Mercedessen konden niet om hem heen. In diezelfde sessie maakte hij deel uit van een groepje verkeer dat in de laatste sector, tussen bochten 17 en 18, langzaam reed om een gaatje te vinden. Vervolgens in Q2 hield Verstappen de AlphaTauri van Yuki Tsunoda op tussen bochten 3 en 4, ondanks een waarschuwing van zijn engineer Gianpiero Lambiase. Een straf voor het blokkeren van een andere deelnemer in de kwalificatie betekent vaak een gridstraf van drie plaatsen. De wedstrijdleiding zal het onderzoek pas na de kwalificatie uitvoeren.