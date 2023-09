Brian Van Hinthum

Vrijdag 15 september 2023 17:13

De Wikipedia-opmerking die Toto Wolff tijdens de Grand Prix van Italië maakte over het gebroken record van Sebastian Vettel door Max Verstappen, viel niet helemaal in goede aarde bij veel mensen. De Oostenrijker heeft nu toegegeven dat het misschien niet de meest slimme opmerking was om te plaatsen.

Met de overwinning van Verstappen tijdens de Grand Prix van Italië, wist hij zijn tiende zege op rij te boeken en daarmee het record van Vettel uit 2013 definitief achter zich te laten. De Duitser noteerde destijds negen overwinningen achter elkaar. Voor veel mensen is het een bijzondere streak, maar Wolff was na afloop van de race op Monza allerminst geïmponeerd. "Onze situatie was iets anders, want wij hadden twee coureurs die met elkaar knokten. Ik weet niet of dit hem iets doet, dat record. Maar zoiets zou voor mij niet belangrijk zijn, dat soort nummers. Het is iets voor Wikipedia en niemand leest dat", liet de Oostenrijker zich ontvallen.

Verstappen haalde op donderdag zijn schouders op over de woorden van de Mercedes-teambaas en zei dat de Zilverpijlen een slechte race hadden in Italië, wat mogelijk voor een gefrustreerde Wolff zorgde. In de media en bij fans vormde er veel kritiek op de Oostenrijker en dat is ook Wolff zelf opgevallen: "Wanneer je naar het commentaar kijkt, kun je je afvragen of het het meest intelligente was wat ik had kunnen zeggen. Misschien niet", zo citeert Motorsport.com de voorman.

Complimenten voor Red Bull

Hij probeert wel een verklaring te geven. "Dat is altijd mijn mindset geweest en iets wat ik van Niki [Lauda] geleerd heb. Niki gaf zijn trofeeën weg om zijn auto gratis te laten wassen. Ook in mijn huis zul je weinig prijzen vinden. Cijfers hebben nooit zoveel voor ons geteld", zegt hij over zichzelf en Lauda. Uiteindelijk geeft hij nog wel toe dat Red Bull het geweldig doet: "Het is vaak gezegd dat alleen de beste het kampioenschap wint. Je moet dus herkennen wat voor geweldig werk ze doen. Uiteindelijk nemen ze weer een grote trofee mee, dat is de grootste prijs."