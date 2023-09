Brian Van Hinthum

Vrijdag 15 september 2023 14:28

Helmut Marko heeft zich afgelopen week ontpopt tot de meest besproken man binnen Red Bull Racing en zijn opmerkingen over Sergio Pérez hebben bij veel mensen kwaad bloed gezet. Christian Horner reageert nu voor het eerst op de hele rel en zegt dat er geen sancties komen vanuit Red Bull zelf.

De rel rondom de Red Bull-adviseur ontstond nadat hij tijdens een uitzending op ServusTV een aantal bijzondere opmerkingen maakte om de afwisselende prestaties van zijn coureur te beschrijven. "Zoals we allemaal weten, heeft hij problemen in de kwalificatie. Hij heeft last van schommelingen omdat hij Zuid-Amerikaans is, waardoor hij niet zo gefocust in het hoofd is zoals Max of Sebastian was", zei Marko onder meer in die uitzending. De opmerking zorgde voor veel woede en verbazing op het internet, daar het volgens mensen een 'racistische' reactie betrof én Mexico daarnaast niet eens in Zuid-Amerika ligt.

Kritiek

Marko heeft vervolgens zijn excuses gemaakt via ServusTV en ook Pérez vertelde op donderdag dat hij persoonlijke verontschuldigingen van van de Oostenrijker had gekregen. Vanuit te buitenwacht blijft de kritiek echter hoog, zo opende Lewis Hamilton op donderdag het vuur richting de Red Bull-adviseur. "Dit is niet iets waar je zomaar je excuses voor aanbiedt en daarmee hopen dat het allemaal oké is. Ik denk dat er meer moet gebeuren. Teams hebben in het verleden harder ingegrepen, zelfs coureurs verwijderd. Ze hebben toen ook als team een statement gemaakt, het is interessant dat dit nu niet is gebeurd. Maar het is niet mijn team en het is niet hoe wij als team opereren", aldus Hamilton.

Excuses

Horner heeft nu bij Sky Sports gereageerd op de hele zaak. "Die uitspraken waren niet goed. Helmut heeft dat snel opgemerkt en zowel publiekelijk als naar Sergio zijn excuses gemaakt. Je blijft altijd leren in het leven, zelfs als je tachtig jaar bent. Lessen moeten geleerd worden. Checo is een zeer populair en belangrijk lid binnen onze organisatie. Ik heb hem heel erg naar voren geduwd als coureur voor 2021", stelt de Britse teambaas.

Geen sancties Red Bull Racing

Hij legt vervolgens uit waarom er vanuit Red Bull niet gehandeld is met een statement of een andere maatregel. "Hij is geen werknemer van Red Bull Racing. Daarom hebben we geen statement geplaatst. Hij is onderdeel van de Red Bull Group en die Group heeft een verontschuldiging geplaatst via het ServusTV-kanaal." Hij krijgt nog eens de vraag of Marko een sanctie opgelegd krijgt. "Hij is consultant van die groep, dus dat is geen vraag voor mij om te beantwoorden. We hebben er natuurlijk wel over gesproken. Ik weet dat hij spijt heeft van zijn woorden. Hij heeft sorry gezegd en - zoals ik al zei - is tachtig jaar nog altijd niet te laat om te leren."