Brian Van Hinthum

Vrijdag 15 september 2023 12:17 - Laatste update: 12:17

De Grand Prix van Singapore werd vrijdag afgetrapt met de eerste vrije training en halverwege de training werd de sessie even kortstondig van een gele vlag voorzien wegens een hagedis op de baan. Het zorgde voor een hilarisch onderonsje tussen Max Verstappen en Gianpiero Lambiase.

De eerste vrije training voor de Grand Prix van Singapore werd vrijdag om 11:30 uur Nederlandse tijd afgetrapt en de heren kregen zodoende de kans om hun eerste meters te maken op het ietwat veranderde Marina Bay Circuit. Daarnaast is het een gelegenheid voor de heren om fysiek te trainen voor de zwaarste Grand Prix van het jaar die op zondag dus gereden wordt. Het was daarom jammer dat de sessie halverwege kortstondig met geel opgebroken werd door een hagedis die het circuit besloot te bezoeken.

Déjà vu

Het is opvallend, want in 2016 gebeurde hetzelfde in Singapore. Destijds werd de aanwezigheid van de hagedis opgemerkt door Verstappen. Hij had een hilarisch onderonsje met Lambiase: "Er is een gigantische hagedis op het circuit!", zei de Nederlander destijds. Zijn engineer merkte vervolgens op dat Godzilla ontsnapt was. Zes jaar na dato hebben we precies hetzelfde moment beleefd en opnieuw stelen Verstappen en Lambiase de show. "Er is opnieuw een hagedis op de baan! Dit keer een kleinere", lacht Verstappen tijdens VT1. Lambiase is scherp als altijd: "Ik hoor je. Misschien heeft Godzilla een kind gekregen", knipoogt hij naar het moment van 2016 tot hilariteit bij Verstappen.