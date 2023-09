Brian Van Hinthum

Vrijdag 15 september 2023 10:31

Lewis Hamilton moet het de laatste jaren steevast afleggen tegen Max Verstappen en de zevenvoudig wereldkampioen hoopt natuurlijk op een dag weer de Nederlander te verslaan. Hij krijgt in zijn voorbeschouwing op de race de vraag of hij liever Verstappen of Adrian Newey, het technische brein achter het succes, ziet verdwijnen uit de Formule 1.

Het seizoen van Mercedes is tot nu toe behoorlijk wisselvallig. Per circuit verschilt het hoe de Zilverpijlen voor de dag komen, zo viel het team van Toto Wolff in Monza behoorlijk tegen en is men gebrand op revanche tijdens de Grand Prix van Singapore. Dat zou een circuit moeten zijn die goed past bij de wagen waar George Russell en Hamilton over beschikken. "Ik weet het niet. Vorig jaar waren we volgens mij redelijk competitief, maar hadden we niet echt een geweldige race. Maar gezien de auto die we vorig jaar hadden, hoop ik dat we sindsdien behoorlijke progressie hebben geboekt. Hopelijk zitten we nu dan ook iets dichter bij de kop", citeert Motorsport.com de vooruitblikkende Hamilton.

Nieuwe Singapore

Hij vervolgt zijn voorbeschouwing: "Ik hoop dat we voor een podium kunnen strijden. Daar kom ik morgen samen met de rest achter, maar dat is de realiteit." De Brit neemt bovendien het tijdelijk veranderde circuit onder de loep. "Het maakt de ronde makkelijker, dat staat vast. Het geeft Red Bull minder bochten om een grotere voorsprong te verkrijgen. Het is een kort recht stuk, dus ik denk niet dat iemand daar echt een voordeel aan heeft. Met uitzondering van de Ferrari's, die snel zijn op de rechte stukken, en wellicht Red Bull? Maar het is zo'n kort recht stuk dat het denk ik geen groot probleem wordt. Ik bedoel, er is over het algemeen geen enkel vlak waarop onze auto voordeel heeft. Dit is bovendien geen plek waar we historisch gezien sterk zijn. Maar in vergelijking met vorig jaar neigen we iets sneller te zijn dan we vooraf verwachten. Ik hoop dat het dit weekend weer zo is."

Verstappen of Newey?

Ten slotte gaat het ook nog over Red Bull en het succes van de concurrent. Hamilton herinnert zich een vraag of hij liever Verstappen of Newey van het toneel zou zien verdwijnen. "Ik kreeg hiervoor de vraag: zou je liever Max of Adrian Newey uit de vergelijking halen? Iets in die trant. Mijn antwoord was 'geen van beide'. Ik vind dat we naar een hoger niveau moeten en beter werk moeten leveren. Zij hebben het uitstekend gedaan en je kunt het ze niet kwalijk nemen dat ze als collectief geweldig werk geleverd hebben en nog steeds leveren. Ik wil het niveau van ons allemaal gewoon verhogen. Toch zijn er in de komende acht races zeker veel kansen. We proberen er gewoon voor te zorgen dat we voorbereid zijn en er staan als er iets gebeurt waardoor het onze kant op valt. Daar blijven we op hopen."