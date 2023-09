Vincent Bruins

Max Verstappen heeft nooit eerder de Grand Prix van Singapore op zijn naam weten te schrijven. Ook het raceweekend van 2022 viel tegen, maar toch had het wel een hoogtepuntje: een prachtig cadeau van oma.

In 2015 had de Nederlander bij Toro Rosso natuurlijk niet een auto waarmee hij kon winnen, maar hij werd wel prima achtste. Het ging het jaar daarop iets beter met een zesde finishpositie in de Red Bull. In 2017 maakte hij op de natte baan een goede start mee vanaf de tweede stek, maar hij kwam direct in de Ferrari-sandwich terecht en kwam niet door de eerste bocht vanwege de flinke schade. Verstappen werd in 2018 tweede, nadat hij zijn meerdere moest erkennen in Lewis Hamilton. Hij behaalde met de derde plaats wederom een podium in 2019. Vanwege de pandemie werd de Grand Prix van Singapore niet verreden in 2020 en 2021.

Aangemoedigd door oma en tante

Vorig jaar had Red Bull niet genoeg brandstof in de bolide van Verstappen gedaan tijdens de kwalificatie en dus kon hij geen tweede ronde rijden in Q3. Hij bleef steken op de achtste plek. Hij kon in de wedstrijd maar één positie goedmaken op weg naar P7, terwijl teamgenoot Sergio Pérez de overwinning wist binnen te slepen. "Vorig jaar is het me allemaal een beetje door de vingers geglipt. Het hele weekeinde was eigenlijk een drama," blikte Verstappen terug bij De Telegraaf. Het hoogtepunt kwam op de vrijdag, toen hij zijn 25e verjaardag vierde. In Singapore werd hij toen aangemoedigd door oma Marianne en tante Gerda. "Van mijn oma kreeg ik toen leuke sportschoenen als cadeau, dat dan weer wel. Maar verder vond ik het na de race op zondag helemaal prima om te vertrekken."

Perfectie

Verstappen hoopt dit weekend dan eindelijk te winnen op het stratencircuit van Marina Bay: "Tot vorig jaar hadden we hier eigenlijk nooit de auto dat we konden winnen. En van 2022 hebben we denk ik wel geleerd dat we iets meer benzine in de auto moeten doen tijdens de kwalificatie..." Ondanks dat hij toen een ruime voorsprong had in de tussenstand - hij werd een week later zelfs al kampioen in Japan - baalde hij toch flink van de fout van zijn team: "Qua stand in het kampioenschap kon ik me zo’n weekeinde wel permitteren, maar ik wil gewoon altijd perfect zijn. Of de perfectie in ieder geval proberen te benaderen. Dan baal ik er gewoon van als er iets gebeurt wat voorkomen kan worden."