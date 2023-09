Vincent Bruins

Donderdag 14 september 2023 19:17

Williams heeft een speciale kleurstelling onthuld. Het Britse team kondigde afgelopen februari een samenwerking aan met Gulf Oil International. Om dit te vieren zullen de welbekende lichtblauwe en oranje kleuren op de FW45-bolides te zien zijn in Singapore, Japan en Qatar.

Williams lijkt momenteel haar beste seizoen mee te maken sinds 2017. Alexander Albon heeft tot nu toe maar liefst 21 punten binnengesleept. Dat is nog maar twee minder dan in 2021, maar toen werden ze achtste in het wereldkampioenschap en nu in 2023 liggen ze zevende in de tussenstand. Logan Sargeant is helaas nog puntloos, maar de Amerikaanse rookie is een aantal keer wel dichtbij de top tien gekomen. Zo werd hij elfde op Silverstone, twaalfde in zijn debuutrace in Bahrein en dertiende op de Red Bull Ring en Monza.

Bolder Than Bold

Er werden vier Gulf-kleurstellingen ontworpen: 'Bolder Than Bold', 'Contemporary', 'Heritage' en 'Visionary'. Fans mochten stemmen op welke zij de mooiste vonden. Na ongeveer 180.000 stemmen zijn de meeste stemmen gevallen op 'Bolder Than Bold'. Williams heeft op de donderdag in Singapore de speciale livery officieel onthuld. Deze zal dus ook op de wagens van Albon en Sargeant te zien zijn, wanneer het Formule 1-circus op Suzuka en Losail is.