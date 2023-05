Vincent Bruins

Vrijdag 26 mei 2023 18:19

Williams en Gulf hebben vier kleurstellingen ontworpen en fans mogen kiezen welke zij de mooiste vinden. Deze zal dan gebruikt worden voor de Grands Prix van Singapore, Japan en Qatar.

Afgelopen februari kondigden de Britse renstal en de Amerikaanse oliemaatschappij een gloednieuwe samenwerking aan. Gulf stapte over van McLaren op Williams. Op marketingtechnisch gebied heeft de Britse renstal een mooie slag weten te slaan, want de kleuren van Gulf zijn iconisch.

Puntje in Bahrein

Williams ligt momenteel tiende en laatste in het constructeurskampioenschap. Nadat Alexander Albon een puntje wist te scoren in de seizoensopener in Bahrein, is het verder niet een vlekkeloos seizoen geweest tot nu toe. De in Londen-geboren Thai viel uit in Saoedi-Arabië met remproblemen en gooide een goede kans op een puntenfinish vroeg in de race in Melbourne weg met een crash in Australië. Hij werd twaalfde en veertiende in Azerbeidzjan en Miami, respectievelijk. Zijn teamgenoot en rookie Logan Sargeant is samen met Nyck de Vries de enige coureur nog zonder punten.

Vier verschillende kleurstellingen

Dit zijn de Gulf-kleurstellingen waar de fans op mogen stemmen. De livery met de meeste stemmen zal op de FW45-bolide worden geplakt in Singapore, Japan en Qatar.

De eerste is Bolder Than Bold.

De tweede is Contemporary.

De derde is Heritage.

De vierde is Visionary.