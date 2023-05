Vincent Bruins

Vrijdag 26 mei 2023 15:31

Acht coureurs hebben onderdelen van hun power unit gewisseld in aanloop naar de Grand Prix van Monaco. Ook Nyck de Vries zit in dat clubje. Krijgt de Nederlander dan een gridstraf?

Door het seizoen heen mag een team gebruikte onderdelen van de power unit inwisselen voor nieuwere onderdelen, maar in de Formule 1 zit er wel een limiet op om kosten relatief laag te houden. Ook voor de race op het stratencircuit in Monte Carlo zijn er renstallen die nieuwe onderdelen achterin hun bolide hebben liggen.

Batterij, MGU-K en uitlaat

De Alfa Romeo van Valtteri Bottas en de Haas van Kevin Magnussen hebben een nieuwe MGU-K gekregen. Daar mogen er vier van gebruikt worden per seizoen en de twee Noord-Europeanen zitten nu aan hun tweede. De twee Alpines van Pierre Gasly en Esteban Ocon krijgen allebei een nieuwe batterij evenals nieuwe control electronics. Van ieder mogen er twee worden gebruikt en de Fransmannen zitten nu dus allebei aan hun tweede. Per seizoen mogen er acht uitlaatsystemen worden gebruikt. Vanaf dit weekend zit Lando Norris aan zijn vijfde en Logan Sargeant aan zijn vierde. Ook De Vries krijgt een nieuwe uitlaatsysteem. Het is zijn derde van 2023 en dus krijgt de AlphaTauri-coureur geen gridstraf.

Zhou Guanyu

Naast bovenstaande zeven coureurs hebben we ook nog Zhou Guanyu. De Chinese coureur wisselt verrassend veel onderdelen. Er zal een nieuwe turbo, een nieuwe MGU-H, een nieuwe MGU-K en een nieuw uitlaatsysteem achterin zijn Alfa Romeo C43 liggen. Van de turbo, MGU-H en MGU-K is het zijn tweede van dit seizoen en daarnaast is het zijn derde uitlaatsysteem. Hij blijft dus overal nog onder de limiet. Vooralsnog zijn er nog geen gridstraffen uitgedeeld voor de Grand Prix van Monaco.