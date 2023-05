Leclerc reageert op vele crashes in 2023: "Fouten maken is normaal"

Remy Ramjiawan

Donderdag 25 mei 2023

Charles Leclerc laat zich niet gek maken onder de intense druk bij Ferrari, al moet hij toegeven dat het niet altijd even makkelijk is. De Monegask crashte in Miami tijdens de kwalificatie en daarna kwam er toch wel wat kritiek op de wispelturigheid van de Ferrari-coureur. Aankomend weekend gaat Leclerc zijn thuisrace rijden en in het verleden heeft hij de auto niet altijd uit de vangrail kunnen houden.

Leclerc heeft tot nu toe een gemengd seizoen achter de rug, waarin Ferrari niet de gewenste winst boekte op Red Bull. Wel heeft Leclerc glimpen van schittering laten zien met een pole position in Azerbeidzjan, maar zijn seizoen wordt tot nu toe onderbroken door fouten. Die fouten zijn ook opgevallen bij de experts die zich nu afvragen of het simpelweg niet bij de rijstijl van de Monegask hoort.

Rijstijl niet aanpassen

Hoewel Leclerc de verantwoordelijkheid accepteert, geeft hij tegenover de verzamelde pers in Monaco, waaronder GPFans, aan dat hij zijn rijstijl niet gaat aanpassen. "Ik concentreer me volledig op de snelheid en het verleggen van de grenzen van de raceauto. Fouten maken is normaal. Natuurlijk is er druk, zeker als je deel uitmaakt van Ferrari. Zelfs de kleinste fout zorgt ervoor dat mensen teleurgesteld in je zijn. Maar ik ben me bewust van mijn verantwoordelijkheid", zo trekt hij enigszins het boetekleed aan.

Druk hoort bij de baan

De 25-jarige wordt al lang geroemd als een enorm talent in de Formule 1 en daarom besloot Ferrari om in 2019 een gokje met hem te wagen, na slechts één jaar in de sport bij Alfa Romeo. Hij won tot nu toe vijf races samen met de Scuderia, waarvan drie in de eerste helft van het 2022-seizoen, toen het erop leek dat hij Max Verstappen zou kunnen uitdagen voor de titel. Het talent is er, maar Leclerc heeft de neiging om belangrijke fouten te maken, wat tot kritiek leidt van sommige kanten. "Als coureur moet je met druk kunnen omgaan. Het hoort bij de baan. Dat betekent ook dat dingen niet altijd gaan zoals men hoopt. Ik moet kunnen ontdekken waar de limieten van de auto en de banden liggen", aldus Leclerc.