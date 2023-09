Vincent Bruins

Helmut Marko deed een uitspraak over Sergio Pérez op de Oostenrijkse televisie waar veel ophef over kwam. De hoofdadviseur van Red Bull Racing heeft zijn excuses aangeboden. Max Verstappen ging in aanloop naar de Grand Prix van Singapore op de rel in.

Bij ServusTV vertelde Marko over Pérez dat ze weten dat "hij problemen heeft in de kwalificatie." De 'vormschommelingen' van Pérez zouden volgens Marko komen, "omdat hij Zuid-Amerikaans is en daarom niet zo gefocust als Max is of zoals Sebastian [Vettel] was." Hierdoor ontstond er uiteraard een boel ophef. Marko heeft zich inmiddels verontschuldigd bij de coureur die tweede staat in het kampioenschap. Pérez heeft die excuses geaccepteerd: "Ik weet namelijk vanuit mijn persoonlijke relatie met Helmut dat hij het niet zo bedoeld heeft," zo werd hij citeerd door The Athletic. "We maken allemaal fouten. Voor mij is het het belangrijkste dat hij zijn excuses heeft gemaakt. Zijn persoonlijke excuses."

Vooruitkijken

Lewis Hamilton heeft laten weten de opmerkingen Marko "compleet onacceptabel" te vinden. "We zeggen dat er binnen deze sport geen ruimte is voor wat voor discriminatie dan ook, en daar hoort ook gewoon geen ruimte voor te zijn, en om dan leiders en mensen in zijn positie te hebben die zulke uitspraken doen, dan is dat geen stap in de goede richting voor ons. Het verbaast me eerlijk gezegd niks," aldus de zevenvoudig wereldkampioen bij Sky Sports F1. In Singapore ging Verstappen bij hetzelfde medium er verder op in: "Ik denk niet dat ik de aangewezen persoon ben om Helmut te onderwijzen. Ik denk dat hij zich al gauw realiseerde wat hij had gezegd en hij heeft daarvoor zijn excuses aangeboden. En voor mij is het dan ook afgelopen. Wanneer mensen zich realiseren dat ze een fout hebben begaan en ze verbeteren het, dan vind ik dat je vooruit moet kijken en dat is ook precies wat we als team doen."