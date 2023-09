Brian Van Hinthum

Donderdag 14 september 2023 13:45 - Laatste update: 14:03

Toto Wolff maakte twee weken terug in Monza een opmerking die de wenkbrauwen deed fronsen toen hem gevraagd werd naar het door Max Verstappen gevestigde record. De Wikipedia-opmerking van de Oostenrijker werd vervolgens breed uitgemeten en op donderdag in Singapore krijgt de Nederlander vragen over die actie.

Met de overwinning van Verstappen tijdens de Grand Prix van Italië, wist hij zijn tiende zege op rij te boeken en daarmee het record van Vettel uit 2013 definitief achter zich te laten. De Duitser noteerde destijds negen overwinningen achter elkaar. Voor veel mensen is het een bijzondere streak, maar Wolff was na afloop van de race op Monza allerminst geïmponeerd. "Onze situatie was iets anders, want wij hadden twee coureurs die met elkaar knokten. Ik weet niet of dit hem iets doet, dat record. Maar zoiets zou voor mij niet belangrijk zijn, dat soort nummers. Het is iets voor Wikipedia en niemand leest dat", liet de Oostenrijker zich ontvallen.

Commentaar op Wolff

De opmerking van de Mercedes-teambaas schoot bij veel fans en ook prominenten binnen de Formule 1 binnen het verkeerde keelgat. Nico Rosberg vertelde Wolff openlijk wat hij beter had kunnen zeggen. "Het juiste antwoord zou zijn geweest dat hij zou buigen voor Red Bull en zijn respect zou tonen voor de geleverde prestaties." Ook Damon Hill plaatste vraagtekens. "Het klonk nogal grof en niet erg vriendelijk. Het is niet iets voor Toto, want normaal gesproken is hij erg sportief. Ik denk dat hij een beetje aan het pijnlijden is momenteel. Ze weten hoe het is om te domineren en nu zijn ze niet eens op het podium gekomen."

Verstappen reageert

Op de donderdag voor de Grand Prix van Oostenrijk krijgt Verstappen logischerwijs de vraag wat hij van de bijzondere uitspraken van Wolff vindt. "Ik ben niet teleurgesteld", stelt de tweevoudig wereldkampioen. "Ze hadden een behoorlijke shitrace, dus hij was waarschijnlijk behoorlijk pissig over hun prestaties. Soms lijkt hij wel op een medewerker van ons team. Gelukkig is hij dat niet", lacht Verstappen. De Red Bull-coureur heeft uiteindelijk nog wel een tip voor Wolff. "Ik denk dat hij in staat moet zijn om het te waarderen als een team het ontzettend goed doet. Dat hebben wij volgens mij in het verleden ook gedaan. Dat werkt ook als een soort inspiratie. Daardoor wisten wij dat we harder moesten werken, beter moesten worden en dat niveau wilden bereiken", besluit Verstappen.