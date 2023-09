Remy Ramjiawan

Donderdag 14 september 2023 08:02

Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel heeft toegegeven dat een terugkeer in de Formule 1 op een bepaald moment in de toekomst best mogelijk is en liet in gesprek met Sky Sports F1 doorschemeren dat hij fit genoeg is om te gaan racen.

Vettel, die Aston Martin Racing verliet aan het einde van het seizoen 2022, deelde zijn gedachten over een mogelijke comeback met voormalig Formule 1-coureur Martin Brundle. Vettel ging in op verschillende aspecten van zijn leven na zijn vertrek uit de Formule 1, waaronder zijn fysieke conditie en de mogelijkheid om terug te keren in de sport.

Artikel gaat verder onder video

Fit genoeg

Op de vraag of hij nog steeds 'racefit' is, reageerde de Duitser: "Ja, maar omdat ik dat wil, niet omdat ik zoiets heb van 'Ja, ik kom terug' of 'Als er iemand uitvalt, dan ga ik' niet daarom. Ik denk dat mijn nek niet op snelheid is, nee, dat kan niet. Maar al het andere is vrij, vrij goed, zou ik zeggen." Aan de leeftijd zal het voor de 36-jarige Vettel niet liggen, met de 42-jarige Fernando Alonso die ook nog steeds laat zien dat het mogelijk is.

Kan het niet uitsluiten

Daarnaast zou een terugkeer van Vettel prima in het rijtje van kampioenen passen, die eerder al hun rentree hebben gemaakt. Namen als Niki Lauda, Alain Prost, Alonso, Kimi Räikkönen en Michael Schumacher zijn Vettel al voorgegaan. "Ik kan geen nee zeggen, want je weet het niet. Ik denk dat het iets is dat als je het ze allemaal zou vragen, sommigen waarschijnlijk nee zouden hebben gezegd en sommigen weet ik niet. Maar uiteindelijk zijn ze allemaal teruggekomen. Dus ik kan het niet uitsluiten", zo geeft hij eerlijk toe.