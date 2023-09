Remy Ramjiawan

Woensdag 13 september 2023 19:51 - Laatste update: 19:52

Als het aan Carlos Sainz ligt, dan past de Formule 1 de zogeheten reversed grid toe tijdens de sprintraces. Wat hem betreft, zou het op basis van het kampioenschap moeten gaan, waarbij de huidige nummer één, achteraan moet starten.

Sinds 2021 zijn de sprintraces binnen de Formule 1 een feit. De verkorte wedstrijden worden op de zaterdag gehouden en sinds dit seizoen, vindt ook de kwalificatie (Sprint Shootout) op zaterdag plaats. Dat betekent dat het een losstaand evenement is geworden, waarvan Sainz vindt dat er hier en daar nog wel wat aan het format kan worden gesleuteld.

Artikel gaat verder onder video

'Heeft geen invloed op de rest van het weekend'

In gesprek met P1 with Matt and Tommy legt Sainz zijn idee uit. "Stel je voor. Stel dat Max [Verstappen red.] als laatste start, de Ferrari's starten op P16 of P14 of 13e. Het hele veld zou elkaar inhalen. En als je punten geeft tot P10, dan zou ik op P14 starten en zeggen 'ik kan de top 10 of top 5 halen', Max die vanaf P20 start zou geloven dat hij de top 10 kan halen met een Red Bull", zo wijst hij naar meer spektakel tijdens de sprintraces. "Dus de race die je die dag krijgt, zou echt geweldig zijn en het heeft geen invloed op de rest van het weekend. Je hebt nog steeds de hoofdrace waar iedereen om geeft, maar je hebt dan iets anders om over te praten met die race op zaterdag."

Sprintrace is verlengstuk van vrije training

Volgens Sainz zijn de huidige sprintraces een verlengstuk van de vrije trainingen. "Dus je krijgt een racesimulatie van wat eigenlijk de race op zondag is die iedereen altijd heeft: Laten we eens kijken wat er gebeurt, gaan de banden degraderen? Zullen de Ferrari's snel zijn? Zullen de Mercedessen snel zijn? Gaat de Red Bull domineren? Zaterdag geeft je op dit moment helaas dat inzicht in hoe het er zondag uit gaat zien. Terwijl als het een omgekeerde grid is, er zoveel gebeurt, zoveel inhaalacties dat niemand zich in een tempo nestelt. Iedereen gaat hiermee inhalen en echt plezier hebben", aldus de Ferrari-coureur.