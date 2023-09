Vincent Bruins

Dinsdag 12 september 2023 11:46

Mercedes maakte op de donderdag vóór de Italiaanse Grand Prix bekend dat Lewis Hamilton zijn handtekening had gezet onder een contractverlenging. De zevenvoudig wereldkampioen zal voor de Duitse renstal uitkomen tot en met in ieder geval eind 2025. Hamilton ziet twee atleten als zijn rolmodellen richting zijn veertigste verjaardag.

Hamilton komt al sinds 2013 uit voor Mercedes. Hij schreef van 2014 tot en met 2020 zes van de zeven kampioenschappen op zijn naam. Alleen in 2016 moest hij zijn meerdere erkennen in toenmalig teamgenoot Nico Rosberg. Laatstgenoemde ging na het binnenslepen van zijn enige titel direct met pensioen en werd vervolgens vervangen door Valtteri Bottas. Tegenwoordig zit George Russell naast Hamilton en ook hij heeft een contractverlenging gekregen voor tot en met eind 2025. Wanneer Hamilton aan het seizoen van 2025 begint, dan zal hij 40 jaar oud zijn. Twee andere atleten die ondertussen ook in de veertig zijn, zijn een inspiratie geweest voor Hamilton om door te gaan in de Formule 1.

Brady en Alonso

"Ik denk dat ik naar mensen zoals Tom Brady kijk, die zo'n ongelooflijke atleet is en heeft laten zien wat er vandaag de dag nog mogelijk is," vertelde Hamilton bij Formula1.com. Brady is zeven maal kampioen geworden in de Super Bowl en werd vijf keer uitgeroepen tot 'most valuable player' in de prestigieuze kampioenschapswedstrijd van de National Football League. De Buccaneers-speler werd in zijn laatste jaar in 2021 NFL-kampioen op 43-jarige leeftijd. "Hij is een echt rolmodel op die manier, en ik denk dat het voor alle atleten iets is om naar op te kijken. En het is uiteraard geweldig om Fernando [Alonso] nog steeds te zien [racen]. Hij was hier al vóór mij, nam [in 2019 en 2020] natuurlijk een sabbatical, maar hij kwam terug en hij doet het geweldig."

Perfectie

"Dat laat zien dat je jouw talent nooit kwijtraakt," vervolgde de Brit. "Zolang je die passie en die toewijding nog hebt, dan kan je door blijven gaan... En ik geloof oprecht dat we nog meer wereldkampioenschappen kunnen winnen met dit team en dat we samen races kunnen kijken, dus dat is waar al mijn energie naartoe gaat. Het doel [om te winnen] is simpel, het stellen van dat doel is simpel, maar het doel ook echt bereiken is dat niet. We moeten ervoor zorgen dat we allemaal samenkomen." Hamilton heeft zelf het gevoel dat hij ieder weekend nog leert en kan verbeteren. "Ik denk dat dat is waar ik van hou in deze sport. Je zal nooit perfectie bereiken, maar de jacht op perfectie is een van de spannendste dingen aan wat we doen."