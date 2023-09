Jan Bolscher

Mercedes-teambaas Toto Wolff is van mening dat Lewis Hamilton één van de enige coureurs is die je niet hoort klagen of zeuren nadat hij een fout heeft gemaakt, maar eerlijk toegeeft dat het zijn schuld was.

Hamilton was tijdens de Grand Prix van Italië op Monza in gevecht met Oscar Piastri om de zevende plaats, toen het fout ging bij de Della Roggia chicane. De zevenvoudig wereldkampioen raakte bij het aanremmen de McLaren van Piastri, waardoor de Australiër schade aan zijn voorvleugel opliep en naar binnen moest voor een nieuw exemplaar. Een puntenfinish behoorde hierna niet meer tot de mogelijkheden voor de 22-jarige rookie.

Incident met Piastri

Na afloop van de race was te zien hoe Hamilton direct na het parkeren van zijn auto naar Piastri toeliep om hem de hand te schudden en zijn excuses te maken. Ook tegenover de media gaf Hamilton toe dat het zijn fout was. Hij kon Piastri naar eigen zeggen niet zien aan de rechterkant en dacht dat hij er al ver genoeg voorbij was om richting de ideale lijn te sturen. Iets wat volgens Wolff tekent is voor het karakter van de 38-jarige Brit.

Klagen en zeuren

"Hij is heel sportief met dit soort dingen", wordt Wolff geciteerd door Fi.com. "En hij is de enige die ik het toe zie geven en hoor zeggen: 'Dit was mijn fout.' We hebben het er over gehad. Hij zag hem niet aan de rechterkant en zei: 'Dit was mijn schuld.' Ik denk dat die soort sportiviteit is wat je moet waarderen aan hem, want verder hoor je vrijwel iedereen altijd klagen en zeuren om maar te proberen geen straf te krijgen."