Remy Ramjiawan

Zaterdag 9 september 2023 20:59

Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel mocht zaterdagmiddag op de Nürburgring in zijn kampioenschapswinnende bolide klimmen. De Duitser laat achteraf weten dat het ritje toch wel wat in hem heeft losgemaakt.

'Seb' begon in 2006 met zijn Formule 1-carrière als testcoureur voor het team van BMW Sauber. Halverwege het 2007-seizoen veranderde hij van teams. De Duitser koos voor Toro Rosso en wist in de Grand Prix van China zelfs de vierde plek te behalen. Zijn echte doorbraak kwam echter een jaar later, door de thuisrace van het Italiaanse team op Monza te winnen. In 2009 mocht hij voor Red Bull Racing uitkomen en wist hij het seizoen af te sluiten als vicekampioen. Vanaf 2010 tot en met 2013 wist hij vier keer op rij kampioen te worden en binnen de renstal is hij nog altijd een legende.

Vettel hing aan het einde van 2022 zijn helm aan de wilgen. Dit omdat zijn persoonlijke missie niet meer paste bij de sport. Toch geniet hij nog altijd van het rijden in een Formule 1-auto en na afloop van het ritje op de Nürburgring, deelt hij zijn bevindingen. "Het voelde alsof ik me moest klaarmaken voor een race. Dat was erg leuk en natuurlijk als je dat geluid hoort, dat is heel anders met deze auto's. Een gedeelte van het team was ook aanwezig en we hadden toen een megajaar. Het stoeltje past nog steeds, de pedalen stonden ook nog goed en dat brengt gewoon een heleboel herinneringen met zich mee", aldus 'Seb'.